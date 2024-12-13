Дефіцит держбюджету: в НБУ розповіли, чи вистачить зовнішньої фіндопомоги у 2025 — Finance.ua

Дефіцит держбюджету: в НБУ розповіли, чи вистачить зовнішньої фіндопомоги у 2025 Сьогодні 08:35

Дефіцит держбюджету: в НБУ розповіли, чи вистачить зовнішньої фіндопомоги у 2025

Національний банк вважає, що обсяги міжнародної фінансової допомоги у 2025 році будуть достатніми для беземісійного фінансування дефіциту бюджету та підтримання стійкої ситуації на валютному ринку.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Упродовж останніх місяців ризики недостатності міжнародного фінансування у 2025 році суттєво знизилися завдяки прогресу в реалізації механізму кредитної співпраці з Україною (Ukraine Loan Cooperation Mechanism — ULCM), що забезпечує безповоротну форму макрофінансової допомоги, а також у виділенні коштів за програмою Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine.

Відповідно прогноз НБУ щодо надходження наступного року міжнародної допомоги на суму понад 38 млрд доларів залишається актуальним.

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«Це фінансування, зокрема, дасть змогу НБУ підтримувати належний рівень міжнародних резервів для забезпечення стійкості валютного ринку», — зазначає голова НБУ Андрій Пишний.

Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни.

російська агресія зумовлює ризики подальшого зниження економічного потенціалу, зокрема через втрати людей, територій і виробництв.

Основні ризики, спричинені російською агресією, залишаються незмінними:

виникнення додаткових бюджетних потреб, передусім для підтримання обороноздатності;

можливе додаткове підвищення податків, що, залежно від параметрів, може посилювати ціновий тиск;

подальше пошкодження інфраструктури, передусім енергетичної та портової, що обмежуватиме економічну активність і тиснутиме на ціни з боку пропозиції;

поглиблення негативних міграційних тенденцій та подальше розширення дефіциту робочої сили на внутрішньому ринку праці.

Однак можуть реалізовуватися й позитивні сценарії, пов’язані, зокрема, з подальшим пришвидшенням євроінтеграційних процесів та відновлювальних робіт в енергетиці.

За словами голови НБУ, швидкість повернення економіки до нормальних умов функціонування залежатиме від характеру і тривалості бойових дій.

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