Експорт українського цукру за 9 місяців знизився більш ніж удвічі

За 9 місяців 2025 року експорт цукру склав 298 707 тонн на суму $151 940.

Про це повідомляє агентство Agroperspectiva.com.

У аналогічний період 2024 року вивезли 476 415 тонн цукру на $282 999.

«Отже, обсяг експорту за 2025 рік зменшився більш ніж удвічі в тоннах (−177 708 тонн), а виручка від експорту також скоротилась значно (−$131 059)», — прокоментували в пресслужбі.

Йдеться про цукор з цукрових буряків у твердому стані чи цукрової тростини.

Раніше Finance.ua писав , що у вересні 2025 року експорт аграрної продукції з України становив 3,7 млн т, що на 6,5% менше аналогічного показника попереднього місяця.

