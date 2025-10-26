0 800 307 555
Експорт українського цукру за 9 місяців знизився більш ніж удвічі

20
За 9 місяців 2025 року експорт цукру склав 298 707 тонн на суму $151 940.
Про це повідомляє агентство Agroperspectiva.com.
У аналогічний період 2024 року вивезли 476 415 тонн цукру на $282 999.
«Отже, обсяг експорту за 2025 рік зменшився більш ніж удвічі в тоннах (−177 708 тонн), а виручка від експорту також скоротилась значно (−$131 059)», — прокоментували в пресслужбі.
Йдеться про цукор з цукрових буряків у твердому стані чи цукрової тростини.
Раніше Finance.ua писав, що у вересні 2025 року експорт аграрної продукції з України становив 3,7 млн т, що на 6,5% менше аналогічного показника попереднього місяця.
За матеріалами:
Mind
