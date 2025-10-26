Україна посіла п’яте місце у світі за кількістю кібератак проти країни

0 800 307 555
У першій половині 2025 року Україна посіла п’яте місце у світі за кількістю здійснених проти країни кібератак.
Про це йдеться у звіті Microsoft Digital Defense Report 2025.
У рейтингу за відсотком від всіх кіберзагроз перші позиції займають:
  • США (24.8%)
  • Велика Британія (5.6%)
  • Ізраїль (3.5%)
  • Німеччина (3.3%)
  • Україна (2.8%)
У регіональному вимірі Україна на першому місці за кількістю зафіксованих івентів — 277.
Другою та третьою йдуть Велика Британія та Польща з 144 та 97 атаками.
У розділі звіту щодо кіберзагроз росію поставили нарівні з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю.
Якщо Китай зосереджений на глобальному шпигунстві, Іран — на спробах пристосуватися до умов свого конфлікту, а КНДР — на генерації доходів і створенні агентурної мережі, то росія залишається здебільшого сфокусованою на Україні.
За матеріалами:
Букви
