Україна посіла п’яте місце у світі за кількістю кібератак проти країни
У першій половині 2025 року Україна посіла п’яте місце у світі за кількістю здійснених проти країни кібератак.
Про це йдеться у звіті Microsoft Digital Defense Report 2025.
У рейтингу за відсотком від всіх кіберзагроз перші позиції займають:
- США (24.8%)
- Велика Британія (5.6%)
- Ізраїль (3.5%)
- Німеччина (3.3%)
- Україна (2.8%)
У регіональному вимірі Україна на першому місці за кількістю зафіксованих івентів — 277.
Другою та третьою йдуть Велика Британія та Польща з 144 та 97 атаками.
У розділі звіту щодо кіберзагроз росію поставили нарівні з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю.
Якщо Китай зосереджений на глобальному шпигунстві, Іран — на спробах пристосуватися до умов свого конфлікту, а КНДР — на генерації доходів і створенні агентурної мережі, то росія залишається здебільшого сфокусованою на Україні.
