Рейтинг українських банків, де працює найбільше айтівців

В українських банках зростає кількість айтівців. Нині у фінустановах працює 7616 IT-фахівців, а кількість технічних спеціалістів досягла 7207 осіб — проти 6213 торік. Банки активно розвивають напрями AI, Big Data і кібербезпеки, водночас найбільший попит спостерігається на аналітиків, тестувальників і розробників.

Про це свідчить щорічний рейтинг банків Dou, до якого потрапили 15 українських банків.

У яких банках працює найбільше IT-фахівців

Беззаперечним лідером, як і торік, став «ПриватБанк», де налічується 2395 технічних спеціалістів — на 647 більше, ніж минулого року.

Друге місце посів «ПУМБ», у якому кількість IT-спеціалістів зросла на 131 людину.

Трійку лідерів закриває «Райффайзен Банк», де працює на 83 айтівці менше.

«Ощадбанк» і Sense Bank зберегли свої позиції у ТОП-5.

Аналітики відмічають, цььогоріч «Креді Агріколь Банк» піднявся на чотири позиції, «Банк Південний» зробив ривок із 15-го на 7-ме місце.

«Укрексімбанк» опустився з 7-ї позиції на 12-ту, «ОТП Банк» і Universal Bank опустилися на одну позицію, а «Банк Альянс» — на дві.

Рейтинг банків за кількістю айтівців:

ПриватБанк ПУМБ Райффайзен Банк Ощадбанк Sense Bank Ukrsibbank BNP Paribas Group Банк «Південний» Креді Агріколь Банк ОТП Банк Укргазбанк Банк Альянс Укрексімбанк Кредобанк А-банк Universal Bank

Банківські ІТ-команди концентруються на чотирьох основних напрямах:

Розробка та підтримка цифрових продуктів — створення та покращення сервісів для клієнтів: мобільні застосунки, онлайн-банкінг, платіжні сервіси тощо.

створення та покращення сервісів для клієнтів: мобільні застосунки, онлайн-банкінг, платіжні сервіси тощо. Інфраструктура і стабільність — підтримка серверів, дата-центрів і хмарних сервісів.

— підтримка серверів, дата-центрів і хмарних сервісів. Кібербезпека — захист клієнтських даних, фінансових операцій та внутрішніх систем від кібератак.

— захист клієнтських даних, фінансових операцій та внутрішніх систем від кібератак. Інновації та автоматизація — впровадження штучного інтелекту та Big Data, автоматизація внутрішніх бізнес-процесів.

Яких спеціалістів шукають найбільше

ІТ-команди банків продовжують розширюватися — у середньому кожна фінансова установа відкриває понад 10 вакансій.

Раніше попит був переважно на розробників мобільних застосунків, проте наразі шукають й інших спеціалістів.

фахівцях зі штучного інтелекту та аналізу даних. Sense Bank, Особливо зросла потреба уSense Bank, Ощадбанк та Ukrsibbank відкрили вакансії на посади Senior Data Scientist та AI Solution Architect.

«ПриватБанк» формує окремі підрозділи для розвитку ШІ, розробляє чат-бот з ШІ для бізнес клієнтів та впроваджує внутрішні AI-рішення для оптимізації процесів у всіх підрозділах банку.

Другим за важливістю напрямом залишається кібербезпека. Так, OTP Bank шукає Architect of Information and Cybersecurity, а «Райффайзен Банк» — Security Risk Manager.

Третій незмінний напрям — підтримка основних банківських систем. Банки активно шукають бізнес-аналітиків, тестувальників і розробників — Senior Full Stack Developer у «Райффайзен Банку» та Java і .NET розробників у «ПриватБанку».

Де працюють IT-фахівці

Хоча більшість ІТ-команд сконцентрована у великих містах, однак формати роботи стають гнучкішими.

Столиця залишається основним IT-центром, де мають офіси більшість банків.

Окрім Києва, великі технологічні осередки працюють у Львові, Дніпрі, Одесі, Харкові та Чернігові, тоді як у Вінниці, Житомирі, Полтаві, Чернівцях, Кропивницькому, Кривому Розі та Запоріжжі IT-відділи представлені рідше.

Багато банків перейшли на гібридну або віддалену роботу, а з офісу працюють фахівці, які відповідають за критичні системи, інфраструктуру або безпеку.

У «ПриватБанку» частина команд працює в офісах Києва та Дніпра, решта — дистанційно. В Ukrsibbank і «ОТП Банку» переважає віддалений формат з офлайн-зустрічами принаймні раз на тиждень.

«Ощадбанк», навпаки, залишається прихильником офісної роботи, що пояснюється підвищеними вимогами до безпеки.

