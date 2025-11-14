Суперечлива технологія: ШІ навчили визначати «ідеального кандидата» на роботу за обличчям Сьогодні 20:48 — Технології&Авто

Науковці з Пенсильванського університету розробили систему штучного інтелекту, яка може аналізувати риси обличчя людини й визначати рівень її надійності, сумлінності чи навіть професійного успіху.

Про це повідомляє Futurism, пише work.ua.

Як це працює

Модель навчали на фотографіях 96 000 випускників програм MBA. Алгоритм мав оцінити 5 ключових м’яких навичок лише за зовнішністю:

відкритість,

сумлінність,

екстраверсію,

доброзичливість,

нейротизм.

Після цього науковці порівняли прогнози моделі з реальними кар’єрними результатами учасників і зазначили кореляцію між рисами обличчя та фінансовим успіхом. Наприклад, екстраверсія стала «найсильнішим позитивним показником» доходу, тоді як відкритість до нового пов’язана з нижчими заробітками.

Ризики і можливі хиби

Експерти попереджають, що такі системи можуть спричинити упереджені рішення під час відбору кандидатів, оскільки оцінка базуватиметься лише на зовнішності. Це створює високий ризик помилок.

У США подібне ПЗ з елементами розпізнавання облич уже застосовують для перевірки водійських посвідчень, однак система припускається помилок, що впливають на людей з нетиповою зовнішністю.

Самі автори моделі визнають цю проблему. За їхніми словами, впровадження таких технологій може спонукати людей змінювати фотографії або навіть зовнішність, щоб уникнути упереджених оцінок.

Поки що не зрозуміло, чи погодяться компанії використовувати такі методи у реальному відборі персоналу. Але з огляду на швидкість розвитку технологій не виключено, що у майбутньому масово наймати людей просто не буде потреби.

