Apple розробляє нові супутникові функції для iPhone — інсайдер Сьогодні 01:03 — Технології&Авто

Apple розробляє нові супутникові функції для iPhone — інсайдер

Apple працює над розширенням можливостей супутникового зв’язку для iPhone. Компанія тестує кілька нових рішень, які мають забезпечити ширший спектр використання цієї технології.

Про це повідомив журналіст Bloomberg Марк Гурман.

Які функції тестує Apple

Серед розробок — підтримка навігації в Apple Maps без доступу до мобільної мережі чи Wi-Fi, а також можливість надсилати фотографії у Messages через супутникове з’єднання.

Окремо зазначається, що Apple прагне зробити використання супутникового зв’язку більш природним, зокрема забезпечити його роботу навіть у приміщеннях, без необхідності спрямовувати пристрій у бік відкритого неба.

Крім того, компанія хоче інтегрувати підтримку технології 5G NTN, яка дозволяє базовим станціям використовувати супутники для розширення покриття.

Також розглядається створення фреймворку Satellite API, що дасть змогу стороннім розробникам інтегрувати супутниковий зв’язок у власні застосунки

Водночас повідомляється, що Apple не планує забезпечувати телефонні дзвінки, відеодзвінки чи вебперегляд через супутники.

Наразі функції супутникового зв’язку доступні безкоштовно, але в майбутньому користувачі можуть отримати можливість оплачувати додаткові послуги безпосередньо операторам супутникового зв’язку.

Також компанія розглядає варіант платних пакетів розширеної підтримки у співпраці з такими партнерами, як SpaceX.

За словами Гурмана, всередині Apple обговорювали створення власного супутникового сервісу, однак від цієї ідеї відмовилися, щоб уникнути позиціонування компанії як оператора зв’язку.

