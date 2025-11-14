Який вигляд новий Palisade від Hyundai з преміальним інтер’єром (фото) Вчора 23:11 — Технології&Авто

Який вигляд новий Palisade від Hyundai з преміальним інтер’єром (фото)

Останній Hyundai Palisade вражає своєю розкішшю та вишуканістю, але водночас робить крок назад у швидкісних характеристиках. Друге покоління популярного позашляховика стало важчим і більш преміальним, проте додаткова вага позначилася на прискоренні.

Нещодавні випробування показали, що Palisade 2026 року з 3,5-літровим V6 на 287 к.с. розганяється до 96 км/год (60 миль/год) за 8,1 секунди, тоді як попередня модель робила це за 6,4 секунди. Нова версія важить на 167 кг більше, і це відчутно впливає на динаміку: від 0 до 70 миль/год розгін займає 10,4 секунди, а тест від 5 до 60 миль/год показав 8,4 секунди.

Не кращі показники і у верхніх передачах: Palisade 2026 року потребує 4,0 секунди, щоб розігнатися від 30 до 50 миль/год, і 5,8 секунди від 50 до 70 миль/год. Для порівняння, перше покоління робило це відповідно за 3,2 та 4,3 секунди. Пробіг чверть милі також збільшився до 16,1 секунди, що на 1,3 секунди повільніше за попередника.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.