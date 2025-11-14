0 800 307 555
укр
Який вигляд новий Palisade від Hyundai з преміальним інтер’єром (фото)

Технології&Авто
Останній Hyundai Palisade вражає своєю розкішшю та вишуканістю, але водночас робить крок назад у швидкісних характеристиках. Друге покоління популярного позашляховика стало важчим і більш преміальним, проте додаткова вага позначилася на прискоренні.
Нещодавні випробування показали, що Palisade 2026 року з 3,5-літровим V6 на 287 к.с. розганяється до 96 км/год (60 миль/год) за 8,1 секунди, тоді як попередня модель робила це за 6,4 секунди. Нова версія важить на 167 кг більше, і це відчутно впливає на динаміку: від 0 до 70 миль/год розгін займає 10,4 секунди, а тест від 5 до 60 миль/год показав 8,4 секунди.
Не кращі показники і у верхніх передачах: Palisade 2026 року потребує 4,0 секунди, щоб розігнатися від 30 до 50 миль/год, і 5,8 секунди від 50 до 70 миль/год. Для порівняння, перше покоління робило це відповідно за 3,2 та 4,3 секунди. Пробіг чверть милі також збільшився до 16,1 секунди, що на 1,3 секунди повільніше за попередника.
Авто
