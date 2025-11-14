Toyota відкрила великий завод з виробництва батарей
Завод TBMNC (Toyota Battery Manufacturing, North Carolina), розташований неподалік міста Ліберті в штаті Північна Кароліна, постачатиме батареї для гібридів американського складання і майбутній трирядний електромобіль, який також вироблятиметься в США.
У будівництво заводу TBMNC японська компанія вклала 13,9 млрд доларів. Протягом найближчих п’яти років Toyota інвестує у розвиток бізнесу в США ще 10 млрд доларів.
У той час як Ford, General Motors і Stellantis дружно песимізують свої електромобільні плани та заморожують будівництво батарейних заводів у США, Toyota успішно запустила свій батарейний завод у Північній Кароліні та з оптимізмом дивиться у майбутнє.
Справа в тому, що Toyota батарейний завод потрібен в основному для гібридів, з електромобілями японська компанія завжди була дуже обережною і намагалася не бігти попереду попиту. Сьогодні очевидно, що це була правильна стратегія.
Поділитися новиною
Також за темою
Суперечлива технологія: ШІ навчили визначати «ідеального кандидата» на роботу за обличчям
Toyota відкрила великий завод з виробництва батарей
Скільки вживаних авто в Україні мають скручування пробігу — дослідження
BYD виводить на ринок електрокар Racco
У Microsoft розповіли про найгірший продукт компанії
OpenAI представила GPT-5.1 — вона складається із двох версій