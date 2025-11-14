Toyota відкрила великий завод з виробництва батарей Сьогодні 18:10 — Технології&Авто

Toyota відкрила великий завод з виробництва батарей

Завод TBMNC (Toyota Battery Manufacturing, North Carolina), розташований неподалік міста Ліберті в штаті Північна Кароліна, постачатиме батареї для гібридів американського складання і майбутній трирядний електромобіль, який також вироблятиметься в США.

У будівництво заводу TBMNC японська компанія вклала 13,9 млрд доларів. Протягом найближчих п’яти років Toyota інвестує у розвиток бізнесу в США ще 10 млрд доларів.

У той час як Ford, General Motors і Stellantis дружно песимізують свої електромобільні плани та заморожують будівництво батарейних заводів у США, Toyota успішно запустила свій батарейний завод у Північній Кароліні та з оптимізмом дивиться у майбутнє.

Справа в тому, що Toyota батарейний завод потрібен в основному для гібридів, з електромобілями японська компанія завжди була дуже обережною і намагалася не бігти попереду попиту. Сьогодні очевидно, що це була правильна стратегія.

