ЄС пом’якшує правила для штучного інтелекту та відкладає суворі обмеження
Країни Євросоюзу та депутати Європарламенту домовилися спростити правила закону про ШІ. Це допоможе європейським компаніям легше конкурувати з гігантами з США та Азії. Через скарги бізнесу на надмірну бюрократію частину суворих вимог вирішили відкласти, а деякі обмеження взагалі скасували.
Про це повідомляє Reuters.
Хоча закон все ще вважається найсуворішим у світі, нові зміни дають розробникам більше часу на підготовку та зменшують їхні адміністративні витрати.
Що саме зміниться для розробників та користувачів
Попри загальне пом’якшення, у законі з’явилися нові чіткі заборони, що стосуються безпеки людей.
Основні моменти угоди:
- відтермінування контролю: перевірку систем ШІ з високим рівнем ризику (наприклад, у сфері біометрії або охорони порядку) відклали до грудня 2027 року;
- заборона на діпфейки: з грудня 2026 року в ЄС заборонять використовувати ШІ для створення фото чи відео без згоди людини;
- обов’язкове маркування: з грудня 2026 року весь контент, створений нейромережами, повинен мати спеціальні позначки або водяні знаки;
- менше паперів для заводів: промислове обладнання виключили з-під дії цього закону, бо для нього вже існують інші галузеві правила.
Боротьба з «цифровим насильством»
Особливу увагу приділили боротьбі з так званими «додатками для роздягання». Законодавці обіцяють, що до кінця цього року такі інструменти повністю зникнуть з європейського ринку. Це має зробити інтернет безпечнішим для жінок та дітей, які найчастіше стають жертвами подібних технологій.
Офіційно ці зміни мають затвердити в найближчі кілька місяців.
Поділитися новиною
Також за темою
Google хоче змінити правила пошуку новин через загрозу штрафу ЄС
Цих автомобілів уникають навіть перекупи
Google створює AI-конкурента OpenClaw — що він вмітиме
Toyota представила найбільший і найдорожчий електромобіль (фото)
Кремнієва долина хоче перенести дата-центри ШІ в океан: у проєкт уже вклали $200 млн
Anthropic представила оновлення для Claude