ЄС пом’якшує правила для штучного інтелекту та відкладає суворі обмеження

У законі з'явилися нові чіткі заборони, що стосуються безпеки людей
Країни Євросоюзу та депутати Європарламенту домовилися спростити правила закону про ШІ. Це допоможе європейським компаніям легше конкурувати з гігантами з США та Азії. Через скарги бізнесу на надмірну бюрократію частину суворих вимог вирішили відкласти, а деякі обмеження взагалі скасували.
Про це повідомляє Reuters.
Хоча закон все ще вважається найсуворішим у світі, нові зміни дають розробникам більше часу на підготовку та зменшують їхні адміністративні витрати.

Що саме зміниться для розробників та користувачів

Попри загальне пом’якшення, у законі з’явилися нові чіткі заборони, що стосуються безпеки людей.
Основні моменти угоди:
  • відтермінування контролю: перевірку систем ШІ з високим рівнем ризику (наприклад, у сфері біометрії або охорони порядку) відклали до грудня 2027 року;
  • заборона на діпфейки: з грудня 2026 року в ЄС заборонять використовувати ШІ для створення фото чи відео без згоди людини;
  • обов’язкове маркування: з грудня 2026 року весь контент, створений нейромережами, повинен мати спеціальні позначки або водяні знаки;
  • менше паперів для заводів: промислове обладнання виключили з-під дії цього закону, бо для нього вже існують інші галузеві правила.

Боротьба з «цифровим насильством»

Особливу увагу приділили боротьбі з так званими «додатками для роздягання». Законодавці обіцяють, що до кінця цього року такі інструменти повністю зникнуть з європейського ринку. Це має зробити інтернет безпечнішим для жінок та дітей, які найчастіше стають жертвами подібних технологій.
Офіційно ці зміни мають затвердити в найближчі кілька місяців.
За матеріалами:
Діло
ЄСШІ
