Apple тестує AirPods із камерами для ШІ-функцій — Bloomberg

Прототипи навушників уже перебувають на стадії Design Validation Test
Apple активно тестує нові AirPods із вбудованими камерами та готується до етапу раннього масового виробництва.
Про це повідомляє Марк Гурман із Bloomberg.
Прототипи навушників уже перебувають на стадії Design Validation Test — це етап перед Production Validation Test, який передує початку виробництва.

Функціонал камер та інтеграція зі штучним інтелектом

Камери в AirPods не призначені для фото чи відеозйомки. Вони працюватимуть із низькороздільною візуальною інформацією для ШІ-функцій Siri. Наприклад, користувач зможе запитати Siri, що приготувати з продуктів перед собою, або отримати навігаційні підказки на основі оточення.
Нові навушники будуть схожі на AirPods Pro 3, але отримають довші ніжки через додаткові компоненти камер. Apple також нібито додасть невеликий LED-індикатор, який показуватиме, коли візуальні дані надсилаються у хмару.

Терміни виходу на ринок

Спочатку компанія планувала випустити такі AirPods у першій половині 2026 року, але запуск перенесли через затримку оновленої Siri. Нова Siri зараз «рухається за графіком» і може вийти у вересні. AirPods із камерами можуть представити приблизно в той самий період.
До речі, новинка, скоріш за все, отримає назву AirPods Ultra.
