Honda відкликає понад 400 тисяч автомобілів у США

Автовиробник Honda відкликає 406 290 автомобілів у Сполучених Штатах через виробничий дефект, що може призвести до відокремлення алюмінієвих легкосплавних дисків.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA).

Які моделі авто відкликає Honda

Відкликання стосується конкретних моделей автомобілів Civic, випущених у період з 2016 по 2021 роки.

Ці автівки оснащені 18-дюймовими алюмінієвими дисками, що продаються як аксесуари, поінформували у NHTSA.

Там також запевнили, що дилери безкоштовно оглянуть колеса та замінять маточини та диски у разі необхідності.

