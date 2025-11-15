Компанія Xpeng представила робота-гуманоїда, який може змінювати зовнішність (фото) Сьогодні 03:16 — Технології&Авто

Китайська компанія Xpeng показала свого першого людиноподібного робота, який може рухатися, говорити, аналізувати навколишній світ і навіть змінювати зовнішність.

Про це компанія повідомила у соцмережі Х.

Що відомо про реалістичного робота від Xpeng

Робот-гуманоїд має реалістичну шкіру і обличчя, яке максимально імітує людські емоції. За бажанням користувача він може змінювати стать, одяг чи навіть тип зовнішності.

Всередині робота — три ШІ-чипи власної розробки Xpeng. Вони дозволяють машині одночасно координувати рухи, розмовляти, реагувати на події довкола і самостійно аналізувати середовище.

Презентація відбулася під час XPENG AI Day, де компанія заявила, що це початок «ери творчого ШІ», у якій машини не лише виконують завдання, а й взаємодіють із людьми на емоційному рівні.

