Компанія Xpeng представила робота-гуманоїда, який може змінювати зовнішність (фото)
Китайська компанія Xpeng показала свого першого людиноподібного робота, який може рухатися, говорити, аналізувати навколишній світ і навіть змінювати зовнішність.
Про це компанія повідомила у соцмережі Х.
Що відомо про реалістичного робота від Xpeng
Робот-гуманоїд має реалістичну шкіру і обличчя, яке максимально імітує людські емоції. За бажанням користувача він може змінювати стать, одяг чи навіть тип зовнішності.
Всередині робота — три ШІ-чипи власної розробки Xpeng. Вони дозволяють машині одночасно координувати рухи, розмовляти, реагувати на події довкола і самостійно аналізувати середовище.
Презентація відбулася під час XPENG AI Day, де компанія заявила, що це початок «ери творчого ШІ», у якій машини не лише виконують завдання, а й взаємодіють із людьми на емоційному рівні.
