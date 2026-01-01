0 800 307 555
ТОП-10 брендів на ринку нових легковиків ЄС

У країнах Євросоюзу з січня по листопад було зареєстровано 9 860 092 нових легковиків. Серед цих авто найбільшим попитом користувались моделі бренду Volkswagen, яких за 11 місяців було реалізовано понад 1,1 млн од.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Відносно аналогічного періоду минулого року Volkswagen покращив свої продажі в ЄС на 4,7%.
У лідерську трійку також потрапили Toyota та Skoda.
ТОП-10 брендів на ринку нових легковиків ЄС:
  • Volkswagen — 1 120 050 од. (+4,7%);
  • Toyota — 676 625 од. (-6,5%);
  • Skoda — 664 142 од. (+10%);
  • Renault — 604 236 од. (+6,9%);
  • BMW — 586959 од. (+4%);
  • Mercedes-Benz — 510 810 од. (+1,4%);
  • Dacia — 510 322 од. (+5,2%);
  • Peugeot — 509 407 од. (-2,8%);
  • Audi — 476 204 од. (-0,1%);
  • Hyundai — 382 582 од. (-1,6%).

ТОП-10 нових легковиків в Україні

До цього Finance.ua зазначав, що титул лідера ринку у листопаді зміг повернути собі RENAULT Duster. Минулого місяця з десяти найпопулярніших моделей було сформовано 35% українського ринку нових легковиків.
У десятку бестселерів в черговий раз потрапили лише кросовери.
За матеріалами:
Finance.ua
