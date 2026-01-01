ТОП-10 брендів на ринку нових легковиків ЄС Сьогодні 20:07 — Технології&Авто

У країнах Євросоюзу з січня по листопад було зареєстровано 9 860 092 нових легковиків. Серед цих авто найбільшим попитом користувались моделі бренду Volkswagen, яких за 11 місяців було реалізовано понад 1,1 млн од.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Відносно аналогічного періоду минулого року Volkswagen покращив свої продажі в ЄС на 4,7%.

У лідерську трійку також потрапили Toyota та Skoda.

ТОП-10 брендів на ринку нових легковиків ЄС:

Volkswagen — 1 120 050 од. (+4,7%);

Toyota — 676 625 од. (-6,5%);

Skoda — 664 142 од. (+10%);

Renault — 604 236 од. (+6,9%);

BMW — 586959 од. (+4%);

Mercedes-Benz — 510 810 од. (+1,4%);

Dacia — 510 322 од. (+5,2%);

Peugeot — 509 407 од. (-2,8%);

Audi — 476 204 од. (-0,1%);

Hyundai — 382 582 од. (-1,6%).

ТОП-10 нових легковиків в Україні

До цього Finance.ua зазначав , що титул лідера ринку у листопаді зміг повернути собі RENAULT Duster. Минулого місяця з десяти найпопулярніших моделей було сформовано 35% українського ринку нових легковиків.

У десятку бестселерів в черговий раз потрапили лише кросовери.

