Представлена ​​перша в світі операційна система для квантових комп’ютерів — Finance.ua

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Представлена ​​перша в світі операційна система для квантових комп’ютерів

Технології&Авто
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Представлена ​​перша в світі операційна система для квантових комп’ютерів
Представлена ​​перша в світі операційна система для квантових комп’ютерів
Світ нарешті побачив першу операційну систему, створену спеціально для квантових комп’ютерів. QNodeOS обіцяє зробити справжню революцію — об’єднати різні квантові машини в єдину мережу та прокласти шлях до квантового інтернету.

Що відомо

Уперше представлено операційну систему, розроблену виключно для квантових комп’ютерів — QNodeOS. Її створили для керування майбутніми квантовими мережами та забезпечення взаємодії між машинами з різними типами кубітів. Ця ОС має стати основою для формування квантового інтернету, повідомляє LiveScience.
На відміну від традиційних ОС, як-от Windows чи iOS, що керують стандартними комп’ютерами, більшість квантових систем наразі створюються під окремі задачі — наприклад, проведення експериментів чи симуляцій. Така спеціалізація обмежує їхню функціональність і ускладнює з’єднання між собою. Додатково, існують різні типи квантових комп’ютерів, які використовують свої власні методи керування кубітами.
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12 березня у журналі Nature з’явилося дослідження, де вперше описано універсальну ОС для квантових обчислень. Вона сумісна з будь-яким типом квантової машини, незалежно від використовуваних кубітів. Завдяки їй стає можливим централізоване керування кількома квантовими комп’ютерами, навіть якщо вони побудовані на різних технологіях.
У серці QNodeOS — два ключові компоненти: класичний мережевий процесор (CNPU), що ініціює виконання коду, та квантовий мережевий процесор (QNPU), який управляє квантовими операціями. Разом вони забезпечують роботу квантового пристрою під назвою QDevice — фізичної платформи для виконання квантових вентилів, вимірювань і заплутувань.
Щоб ОС могла взаємодіяти з конкретним квантовим обладнанням, у неї вбудовано спеціальний компонент — QDriver. Саме він відповідає за переклад незалежних від платформи інструкцій у специфічні команди для різних типів квантових пристроїв. Це дозволяє QNodeOS залишатися універсальною.
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Для роботи з мережами система також використовує NetQASM — універсальну архітектуру інструкцій, яка дозволяє писати квантові програми, незалежно від типу комп’ютера.
Розробники вже продемонстрували можливості QNodeOS, об’єднавши три різні квантові комп’ютери — два на основі алмазів та азоту й один на електрично контрольованих атомах. Вони запустили тестову програму, подібно до того, як звичайні комп’ютери використовують хмарні сервіси для обчислень.
Попереду — додаткові експерименти. Команда хоче протестувати QNodeOS на більшій кількості пристроїв та при збільшених відстанях між ними. Вчені також вважають, що архітектуру можна вдосконалити — перенісши CNPU і QNPU на одну плату, аби уникнути затримок зв’язку.
QNodeOS — це прорив, який може кардинально змінити ландшафт квантових технологій. Вона не лише відкриває шлях до розподілених квантових обчислень, а й стає першим кроком до створення повноцінного квантового інтернету.
За матеріалами:
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