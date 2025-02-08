У Канаді представили перший масштабований фотонний квантовий комп’ютер: чим він особливий — Finance.ua

У Канаді представили перший масштабований фотонний квантовий комп’ютер: чим він особливий Сьогодні 03:11 — Технології&Авто

Команда інженерів, фізиків і комп’ютерних фахівців із канадської компанії Xanadu Quantum Technologies Inc. здійснила справжній прорив у галузі квантових обчислень, представивши перший у світі прототип масштабованого і під’ємного фотонного квантового комп’ютера, який під’єднується.

У своїй статті , опублікованій у журналі Nature, група вчених докладно описує процес створення цього унікального пристрою.

Особливості винаходу

Вони розробили модульну конструкцію, яка дає змогу легко масштабувати комп’ютер практично до будь-якого бажаного розміру.

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На відміну від традиційних квантових комп’ютерів, які потребують складних систем охолодження і працюють за екстремально низьких температур, розробка Xanadu заснована на фотонах і функціонує за кімнатної температури. Це робить його більш доступним і простим у використанні.

Прототип складається з чотирьох серверних стійок, об’єднаних у єдину мережу. Кожна стійка виконує певну функцію: генерація кубітів, зберігання, очищення, маршрутизація та обробка інформації.

Особливістю цього квантового комп’ютера є його модульність. Базовий блок з кількома кубітами може бути легко розширений шляхом додавання нових блоків, що значно збільшує обчислювальну потужність системи.

Потенціал технології

Дослідники припускають, що тисячі таких стійок можуть бути з’єднані між собою за допомогою волоконних кабелів, утворюючи величезний квантовий комп’ютер з неймовірними обчислювальними можливостями.

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Під час тестування система успішно створила унікальний заплутаний стан із мільярдами мод, що підтверджує її здатність виконувати складні та масштабні обчислення з високим ступенем відмовостійкості.

Цей прорив відкриває нові горизонти для розвитку квантових технологій і наближає нас до створення потужних обчислювальних систем, здатних вирішувати завдання, недоступні для сучасних комп’ютерів.

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