Google презентувала квантовий чип Willow, здатний розвʼязувати задачі за лічені хвилини — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google презентувала квантовий чип Willow, здатний розвʼязувати задачі за лічені хвилини

Технології&Авто
44
Google презентувала квантовий чип Willow, здатний розвʼязувати задачі за лічені хвилини
Google презентувала квантовий чип Willow, здатний розвʼязувати задачі за лічені хвилини
Компанія Google презентувала новий квантовий чип Willow, який менш ніж за п’ять хвилин здатний розвʼязати обчислення, для виконання яких найшвидшим у світі суперкомп’ютерам наразі знадобилося б десять септильйонів років.
Про це повідомляє BBC.
Як зазначають у компанії, новий квантовий чип прокладає шлях до корисного, великомасштабного квантового компʼютера.
Читайте також
Проте експерти BBC зазначають, що наразі він є в основному експериментальним пристроєм. Цей квантовий комп’ютер, який матиме потужність, щоб вирішити широке коло проблем реального світу, ще потребує років і фінансових вкладень.
Google презентувала квантовий чип Willow, здатний розвʼязувати задачі за лічені хвилини
Очільник лабораторії, яка розробила чип, Хартмут Невен каже, що Willow будуть використовувати в деяких практичних цілях, але наразі не надає більше деталей.
Він також додав, що чип, який зможе виконувати комерційні програми, не з’явиться раніше кінця десятиліття. Спочатку ці додатки будуть симуляцією систем, де важливі квантові ефекти.
Читайте також
Водночас Невен назвав Willow «найкращим квантовим процесором, створеним нині».
Дослідники Google кажуть, що їм вдалося спроєктувати й запрограмувати новий чип, щоб рівень помилок у всій системі знизився зі збільшенням кількості кубітів.
Крім того, чип виконав складне завдання вибірки випадкових схем (RCS) менш ніж за п’ять хвилин, тоді як найшвидший суперкомп’ютер у світі, Frontier, виконав би його за 10 септильйонів років.
За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.