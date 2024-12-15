Google презентувала квантовий чип Willow, здатний розвʼязувати задачі за лічені хвилини — Finance.ua

Google презентувала квантовий чип Willow, здатний розвʼязувати задачі за лічені хвилини Сьогодні 06:17 — Технології&Авто

Google презентувала квантовий чип Willow, здатний розвʼязувати задачі за лічені хвилини

Компанія Google презентувала новий квантовий чип Willow, який менш ніж за п’ять хвилин здатний розвʼязати обчислення, для виконання яких найшвидшим у світі суперкомп’ютерам наразі знадобилося б десять септильйонів років.

Про це повідомляє BBC.

Як зазначають у компанії, новий квантовий чип прокладає шлях до корисного, великомасштабного квантового компʼютера.

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Проте експерти BBC зазначають, що наразі він є в основному експериментальним пристроєм. Цей квантовий комп’ютер, який матиме потужність, щоб вирішити широке коло проблем реального світу, ще потребує років і фінансових вкладень.

Очільник лабораторії, яка розробила чип, Хартмут Невен каже, що Willow будуть використовувати в деяких практичних цілях, але наразі не надає більше деталей.

Він також додав, що чип, який зможе виконувати комерційні програми, не з’явиться раніше кінця десятиліття. Спочатку ці додатки будуть симуляцією систем, де важливі квантові ефекти.

Водночас Невен назвав Willow «найкращим квантовим процесором, створеним нині».

Дослідники Google кажуть, що їм вдалося спроєктувати й запрограмувати новий чип, щоб рівень помилок у всій системі знизився зі збільшенням кількості кубітів.

Крім того, чип виконав складне завдання вибірки випадкових схем (RCS) менш ніж за п’ять хвилин, тоді як найшвидший суперкомп’ютер у світі, Frontier, виконав би його за 10 септильйонів років.

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