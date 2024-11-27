Google анонсував зміни в пошуковику для європейських користувачів — Finance.ua

Google анонсував зміни в пошуковику для європейських користувачів Сьогодні 23:45 — Технології&Авто

Google анонсував зміни в пошуковику для європейських користувачів

Google внесе зміни у пошукові видачі у Search в Європі після скарг бізнесу на зниження відвідуваності їхніх сайтів та через загрозу штрафів від європейських регуляторів.

Про це повідомляє Reuters

Відповідно до Закону ЄС про цифрові ринки (DMA), Google заборонено надавати перевагу своїм продуктам і послугам на своїй платформі. Закон набув чинності минулого року і має на меті обмежити монополію великих технологій.

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Відтоді Google Search намагається задовольнити вимоги сайтів порівняння цін, готелів, авіакомпаній та дрібних роздрібних торговців. Останні три групи заявили, що через нещодавні зміни в Google кількість переходів на пряме бронювання їх продукції впала на 30%.

У зв’язку з цим, а також щоб виконати вимоги DMA, Google пропонує більше змін у пошуковику в Європі. Зміни включають розширення і однакове форматування видачі, що дозволяють користувачам вибирати між сайтами порівняння і сайтами продавців, нові формати, що дозволяють конкурентам показувати ціни і зображення на своїх сайтах, а також нові рекламні блоки для сайтів порівняння.

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Для результатів пошуку в Німеччині, Бельгії та Естонії Google також планує видалити карту, що показує розташування готелів, і повернутись до старого формату видачі, схожого на «десять синіх посилань», в рамках короткого тестування, щоб оцінити інтерес користувачів до цього нововведення.

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