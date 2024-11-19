США хочуть зобов’язати Google продати браузер Chrome — Finance.ua
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США хочуть зобов’язати Google продати браузер Chrome

Фондовий ринок
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Міністерство юстиції США вимагає від компанії Google продати свій браузер Chrome в рамках антимонопольного судового процесу. Про це пише Bloomberg.
У серпні 2024 року суд США визнав компанію монополістом. З того часу антимонопольні регулятори вирішують, яких заходів слід вжити для усунення антиконкурентних практик компанії.
Міністерство планує звернутися до суду з вимогою змусити Google продати Chrome, який є найпопулярнішим веббраузером у світі. Інтеграція Chrome з Google Search та іншими продуктами Google була названа одним з факторів, що обмежують конкуренцію в пошуку.
Регулятори також прагнуть, щоб Google розділила операційну систему Android та інші продукти, як-от Google Search і Google Play Store, які зазвичай встановлюються на пристроях Android за замовчуванням. Спочатку планувалося, що Google може бути зобов’язана продати Android, але пізніше ця вимога була скасована.
Міністерство юстиції пропонує зобов’язати Google надавати ліцензії на дані та дозволити вільне об’єднання результатів пошуку в Google Search. Це дасть конкурентам і стартапам зі штучного інтелекту можливість покращити свої алгоритми та створювати власні пошукові індекси. Також Google можуть змусити ділитися додатковими даними з рекламодавцями, надаючи їм більше контролю над місцями розміщення реклами.
Google більше не зможе укладати ексклюзивні угоди, подібні до угоди з Apple, яка забезпечила Google статус пошукової системи за замовчуванням у Safari за $20 мільярдів у 2022 році.
Google оскаржує антимонопольне рішення, а суддя, який веде справу, планує провести двотижневі слухання у квітні 2025 року, щоб обговорити, які зміни компанія планує внести. Остаточне рішення очікується в серпні 2025 року.
За матеріалами:
mezha.media
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