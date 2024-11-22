Штучний інтелект Google Gemini тепер має «пам'ять» про особливості користувача — Finance.ua

Штучний інтелект Google Gemini тепер має «пам'ять» про особливості користувача Сьогодні 01:29 — Технології&Авто

Штучний інтелект Google Gemini тепер має «пам'ять» про особливості користувача

Чатбот Google Gemini отримав можливість запам’ятовувати певні деталі про користувачів, такі як їхні інтереси та особисті вподобання. Ця функція впроваджується для підписників, які мають доступ до Gemini Advanced. Вона дозволить ШІ-чатботу налаштовувати відповіді відповідно до ваших потреб та особливостей.

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Як зазначає Google, ви можете ділитися своїми інтересами, а також інформацією про роботу, хобі чи життєві цілі під час спілкування з Gemini. Крім того, ви можете вводити відповідні дані про себе на сторінці «Збережена інформація» бота, наприклад, зазначити, що вас цікавлять лише вегетаріанські рецепти, або що ви працюєте бухгалтером.

Rolling out starting today, you can ask Gemini Advanced to remember your interests and preferences for more helpful, relevant responses. Easily view, edit, or delete any information you've shared, and see when it’s used.



Try it in Gemini Advanced → https://t.co/Yh38BPvqjp pic.twitter.com/gR354OZxnV — Google Gemini App (@GeminiApp) November 19, 2024

На сторінці «Збережена інформація» також можна переглядати, редагувати чи видаляти дані, які зібрав Gemini. ШІ зазначатиме, коли використовуватиме вашу інформацію у своїх відповідях. Доступ до Gemini Advanced надається через передплату Google One AI Premium, наразі функція доступна лише англійською мовою.

OpenAI вперше представила функцію Memory для підписників ChatGPT Plus у квітні. Як і в Gemini, ChatGPT може запам’ятовувати речі, які ви згадували в попередніх бесідах, наприклад, вашу улюблену їжу або домашніх тварин.

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