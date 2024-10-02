Асистент Gemini Live тепер доступний безкоштовно на Android — Finance.ua

Асистент Gemini Live тепер доступний безкоштовно на Android 02.10.2024, 01:41 — Технології&Авто

Асистент Gemini Live тепер доступний безкоштовно на Android

Раніше Google розпочала поступове розгортання голосового асистента Gemini Live для користувачів Android-застосунку, у яких немає передплати. Спочатку він був доступний лише для передплатників Gemini Advanced, але згодом Google заявила про ширше розгортання. І от тепер у компанії повідомили, що асистент разом з оновленням, яке включає 10 голосів, повністю доступний всім користувачам, які використовують застосунок англійською мовою.

Функція дозволяє користувачу спілкуватися з AI-асистентом Gemini, тобто це вже нагадуватиме звичайний обмін думками. Можна, наприклад, переривати відповіді новими питаннями або інформацією. Покращений чат-бот підтримує природніші мовленнєві шаблони, запам’ятовує контекст і пропонує менш роботизовані голоси.

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Перейти до цієї функції можна з правого нижнього кута панелі або програми Gemini. Після натискання відкривається повноекранний інтерфейс з кнопками Hold та End. Анімація форми хвилі приємна на вигляд, але ви можете закрити програму, і Gemini Live продовжить працювати у фоновому режимі. Щоб завершити сеанс, потрібно сказати «стоп» або прибрати сповіщення.

Усі розмови мають текстову транскрипцію, що відображає ваше питання та відповіді чат-бота. Після оновлення Gemini Live підтримує 10 нових голосів, які можна протестувати у налаштуваннях та обрати той, що буде більше до смаку. Google пропонує такі варіанти:

Nova: спокійний голос середнього діапазону;

Ursa: більш зацікавлений голос середнього діапазону;

Vega: яскравий високий голос;

Pegasus: більш зацікавлений голос глибшого тону;

Orbit: енергійний глибший голос;

Lyra: яскравий вищий тон голосу;

Orion: яскравий глибший голос;

Dipper: зацікавлений глибший голос;

Eclipse: енергійний голос середнього діапазону;

Capella: високий голос з британським акцентом.

Live поки що не підтримує розширення Gemini для доступу до Gmail, YouTube Music та інших сервісів з чату в реальному часі, але у компанії говорять, що це стане можливим після реалізації Project Astra. У майбутньому Google також додасть Gemini Live до застосунку для iOS.

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