Асистент Gemini Live тепер доступний безкоштовно на Android — Finance.ua

Асистент Gemini Live тепер доступний безкоштовно на Android
Раніше Google розпочала поступове розгортання голосового асистента Gemini Live для користувачів Android-застосунку, у яких немає передплати. Спочатку він був доступний лише для передплатників Gemini Advanced, але згодом Google заявила про ширше розгортання. І от тепер у компанії повідомили, що асистент разом з оновленням, яке включає 10 голосів, повністю доступний всім користувачам, які використовують застосунок англійською мовою.
Функція дозволяє користувачу спілкуватися з AI-асистентом Gemini, тобто це вже нагадуватиме звичайний обмін думками. Можна, наприклад, переривати відповіді новими питаннями або інформацією. Покращений чат-бот підтримує природніші мовленнєві шаблони, запам’ятовує контекст і пропонує менш роботизовані голоси.
Перейти до цієї функції можна з правого нижнього кута панелі або програми Gemini. Після натискання відкривається повноекранний інтерфейс з кнопками Hold та End. Анімація форми хвилі приємна на вигляд, але ви можете закрити програму, і Gemini Live продовжить працювати у фоновому режимі. Щоб завершити сеанс, потрібно сказати «стоп» або прибрати сповіщення.
Усі розмови мають текстову транскрипцію, що відображає ваше питання та відповіді чат-бота. Після оновлення Gemini Live підтримує 10 нових голосів, які можна протестувати у налаштуваннях та обрати той, що буде більше до смаку. Google пропонує такі варіанти:
- Nova: спокійний голос середнього діапазону;
- Ursa: більш зацікавлений голос середнього діапазону;
- Vega: яскравий високий голос;
- Pegasus: більш зацікавлений голос глибшого тону;
- Orbit: енергійний глибший голос;
- Lyra: яскравий вищий тон голосу;
- Orion: яскравий глибший голос;
- Dipper: зацікавлений глибший голос;
- Eclipse: енергійний голос середнього діапазону;
- Capella: високий голос з британським акцентом.
Live поки що не підтримує розширення Gemini для доступу до Gmail, YouTube Music та інших сервісів з чату в реальному часі, але у компанії говорять, що це стане можливим після реалізації Project Astra. У майбутньому Google також додасть Gemini Live до застосунку для iOS.
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