Квантові обчислення: потенційна загроза для майбутнього Bitcoin — Finance.ua

Квантові обчислення: потенційна загроза для майбутнього Bitcoin Сьогодні 23:23 — Криптовалюта

Квантові обчислення: потенційна загроза для майбутнього Bitcoin

У найближчі 10 років Bitcoin може опинитися перед найбільшою загрозою, яку багато криптоінвесторів ігнорують — квантовими обчисленнями. Ця технологія може дозволити зловмисникам значно легше ламати шифрування та красти криптовалюту.

Про це пише The Wall Street Journal.

Що таке квантові обчислення

Квантові комп’ютери, на відміну від традиційних, використовують кубіти — одиниці інформації, які можуть одночасно перебувати в станах 0 і 1.

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Це дає змогу виконувати обчислення значно швидше, а Google навіть стверджує, що чип Willow обробляє дані у паралельних світах.

Хоча ця технологія має багато корисних застосувань, вона також може спричинити негативні наслідки, такі як злам шифрування.

Загроза для Bitcoin

Дослідники вважають, що до появи квантових пристроїв, здатних зламати шифрування Bitcoin, залишилось десятиліття або більше. Однак навіть після цього криптовалютна спільнота не зможе швидко розробити й впровадити необхідні заходи безпеки.

У 2022 році Інститут Гудзону опублікував прогноз, що квантові атаки на шифрування криптовалют можуть спричинити збитки на рівні $3 трильйонів на ринках криптовалют та інших фінансових сферах. Це призведе до серйозних економічних рецесій.

Однією з цілей майбутніх атак може стати стратегічний криптовалютний резерв США, який планує створити наступний президент Дональд Трамп.

Зловмисники, які не змогли б пробратися до такого сховища за допомогою звичайних комп’ютерів, отримають таку можливість з розвитком квантових обчислень.

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«Bitcoin стане божевільною мішенню. Банки мають певне регулювання, певні механізми захисту та здатність покривати своїх клієнтів, тоді як Bitcoin — це Дикий Захід. Ваш гаманець не відшкодує вам збитки, якщо ваш Bitcoin вкрадуть», — сказав Скіп Санзері, співзасновник QuSecure, стартапу, що спеціалізується на квантово-стійкій кібербезпеці.

Деякі криптоветерани, однак, впевнені, що у них є достатньо часу, щоб вжити необхідних заходів безпеки та усунути можливі вразливості.

Емін Гюн, засновник криптовалюти Avalanche, зазначає, що хоча квантовий апокаліпсис неминучий, часу на підготовку ще вистачає, тож панікувати зарано.

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