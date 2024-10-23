США обмежать інвестиції в ШІ, напівпровідники, мікроелектроніку та квантові обчислення в Китаї — Finance.ua
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США обмежать інвестиції в ШІ, напівпровідники, мікроелектроніку та квантові обчислення в Китаї

Технології&Авто
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Згідно з урядовим повідомленням, правила, які заборонять певні американські інвестиції в галузь штучного інтелекту в Китаї, перебувають на фінальному етапі розгляду, що свідчить про їх швидке впровадження.
Про це пише Reuters.
Ці правила, які також зобов’яжуть американських інвесторів повідомляти Міністерство фінансів про деякі інвестиції в ШІ та інші чутливі технології, випливають із виконавчого указу, підписаного президентом Джо Байденом у серпні 2023 року. Мета указу — запобігти використанню американських знань і досвіду для розвитку військового потенціалу Китаю.
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Остаточні правила, спрямовані на контроль зовнішніх інвестицій у китайський ШІ, напівпровідники, мікроелектроніку та квантові обчислення, зараз перебувають на розгляді в Офісі управління та бюджету. Зазвичай це означає, що їх оприлюднять протягом наступного тижня.
«Мені здається, вони намагаються опублікувати це до виборів», — зазначила Лора Блек, колишня співробітниця Міністерства фінансів, нині юрист у Akin Gump у Вашингтоні, маючи на увазі президентські вибори в США 5 листопада. Вона додала, що відділ міністерства, який контролює регулювання, зазвичай надає щонайменше 30-денний термін до набуття чинності таких правил.
У червні Міністерство фінансів опублікувало проєкт правил із низкою винятків і надало громадськості можливість прокоментувати їх. Проєкт покладає відповідальність на американських громадян та компанії за визначення операцій, які підлягатимуть обмеженням.
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Представник міністерства відмовився від коментарів.
Блек очікує, що остаточні правила додатково уточнять сферу охоплення штучного інтелекту та поріг для партнерів з обмеженою відповідальністю. Запропоновані правила забороняють операції у сфері ШІ для певних цілей і систем, навчених із використанням визначеної обчислювальної потужності. Вони вимагатимуть повідомлення про операції, пов’язані з розробкою систем ШІ або напівпровідників, які не заборонені в інший спосіб.
Серед запропонованих винятків — публічно торговані цінні папери, такі, як індексні та взаємні фонди, певні інвестиції з обмеженим партнерством та деякі види синдикованого боргового фінансування.
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