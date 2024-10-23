США обмежать інвестиції в ШІ, напівпровідники, мікроелектроніку та квантові обчислення в Китаї — Finance.ua

США обмежать інвестиції в ШІ, напівпровідники, мікроелектроніку та квантові обчислення в Китаї
Згідно з урядовим повідомленням, правила, які заборонять певні американські інвестиції в галузь штучного інтелекту в Китаї, перебувають на фінальному етапі розгляду, що свідчить про їх швидке впровадження.
Про це пише Reuters.
Ці правила, які також зобов’яжуть американських інвесторів повідомляти Міністерство фінансів про деякі інвестиції в ШІ та інші чутливі технології, випливають із виконавчого указу, підписаного президентом Джо Байденом у серпні 2023 року. Мета указу — запобігти використанню американських знань і досвіду для розвитку військового потенціалу Китаю.
Остаточні правила, спрямовані на контроль зовнішніх інвестицій у китайський ШІ, напівпровідники, мікроелектроніку та квантові обчислення, зараз перебувають на розгляді в Офісі управління та бюджету. Зазвичай це означає, що їх оприлюднять протягом наступного тижня.
«Мені здається, вони намагаються опублікувати це до виборів», — зазначила Лора Блек, колишня співробітниця Міністерства фінансів, нині юрист у Akin Gump у Вашингтоні, маючи на увазі президентські вибори в США 5 листопада. Вона додала, що відділ міністерства, який контролює регулювання, зазвичай надає щонайменше 30-денний термін до набуття чинності таких правил.
У червні Міністерство фінансів опублікувало проєкт правил із низкою винятків і надало громадськості можливість прокоментувати їх. Проєкт покладає відповідальність на американських громадян та компанії за визначення операцій, які підлягатимуть обмеженням.
Представник міністерства відмовився від коментарів.
Блек очікує, що остаточні правила додатково уточнять сферу охоплення штучного інтелекту та поріг для партнерів з обмеженою відповідальністю. Запропоновані правила забороняють операції у сфері ШІ для певних цілей і систем, навчених із використанням визначеної обчислювальної потужності. Вони вимагатимуть повідомлення про операції, пов’язані з розробкою систем ШІ або напівпровідників, які не заборонені в інший спосіб.
Серед запропонованих винятків — публічно торговані цінні папери, такі, як індексні та взаємні фонди, певні інвестиції з обмеженим партнерством та деякі види синдикованого боргового фінансування.
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