Нові санкції не зупинять зростання Китаю в напівпровідниковій сфері — Finance.ua

Нові санкції не зупинять зростання Китаю в напівпровідниковій сфері Сьогодні 04:33 — Фондовий ринок

Нідерланди 30 червня ввели нові обмеження на експорт передових технологій для виробництва напівпровідників до Китаю. Попри ці та попередні санкції США, Японії та Нідерландів, аналітики пророкують, що частка китайських напівпровідникових компаній у виробництві чипів на 300 мм напівпровідникових пластинах, імовірно, зросте з 24% у 2022 році до приблизно 26% у 2026 році. Крім того, якщо експорт обладнання для 40 нм і 28 нм техпроцесів зрештою не буде закрито, то частка Китаю зросте до 28% до 2026 року. Цей потенціал зростання не слід ігнорувати.

Нові обмеження на експорт зачіпають кілька виробничих процесів, включно з обладнанням для фотолітографії, осадження та епітаксії. З 1 вересня експорт усіх контрольованих товарів вимагатиме формального дозволу. Дослідження показують, що китайські напівпровідникові компанії в основному застосовують зрілі технології, такі як 55 нм, 40 нм і 28 нм. Крім того, попит на обладнання для осадження в основному може бути задоволений місцевими китайськими постачальниками, що означає мінімальні побоювання щодо розширення і розвитку виробництва напівпровідників. Однак основним обмежувальним фактором залишається обладнання, що використовується у фотолітографії.

Фотолітографія є винятково складним процесом, що складається з безлічі етапів. Компанії вкладають мільярди доларів у його вдосконалення з метою виробництва більш дрібних, швидких і енергоефективних транзисторів.

За найгіршого сценарію, першими постраждають підприємства SMIC у Пекіні та Шанхаї, а також заводи Nexchip A3/A4 у Хефеї. Оцінки показують, що заводи Nexchip можуть зазнати значно менших перебоїв, оскільки їхня короткострокова виробнича стратегія зосереджена на більш зрілих технологіях. Навпаки, підприємства SMIC у Пекіні та Шанхаї можуть бути змушені відкласти свої плани з розширення, чекаючи дозволу на продовження поставок обладнання.

Тим часом Китай обмежив вивезення з країни металів, критично важливих для виробництва чипів, як заходи у відповідь на його стримування з боку США та їхніх союзників, закликавши останніх не зловживати санкціями. Як стало відомо днями, американський виробник напівпровідникових пластин, AXT, уже запросив у влади Китаю ліцензії на купівлю галію і германію.

Санкції США в основному спрямовані на стримування розвитку Китаю в передових, а не зрілих техпроцесах. Хоча спільні зусилля США, Японії та Нідерландів щодо експортного регулювання охоплюють обладнання, що використовується і в нових, і в зрілих техпроцесах, саме обладнання для передових процесах, менших за 45 нм до передовіших, потребуватиме спеціальних дозволів на експорт. Тому не можна виключати складнощі з поставками обладнання для зрілих техпроцесів у діапазоні від 45 до 28 нм.

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