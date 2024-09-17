Intel отримає гранти на $3,5 млрд на виробництво напівпровідників для Пентагону — Finance.ua

Intel отримає гранти на $3,5 млрд на виробництво напівпровідників для Пентагону Сьогодні 01:45 — Технології&Авто

Intel отримає гранти на $3,5 млрд на виробництво напівпровідників для Пентагону

Секретна програма під назвою Secure Enclave прагне налагодити виробництво передових чіпів із військовим та розвідувальним застосуванням. Вона охоплює кілька штатів, включаючи виробничий об’єкт в Арізоні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Хоча Intel завжди була фаворитом на цю нагороду, інші виробники мікросхем виступили проти, Вашингтон висловив стурбованість щодо доцільності опори на одну фірму.

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Угода про Secure Enclave сигналізує про те, що уряд США довіряє Intel у виконанні планів Пентагону, незважаючи на останні проблеми компанії. Минулого місяця Intel опублікувала нищівний звіт про доходи та прогноз доходів, які призвели до падіння акцій та зруйнували віру в амбітний план оздоровлення генерального директора Пета Гелсінгера, який залежить від інвестицій у фабрики по всьому світу.

За даними Bloomberg, деякі офіційні особи Вашингтона вже вели переговори про закупівлю чіпів на американських підприємствах іноземних виробників, проте ці переговори стосуються більш загальних принципів закупівлі та не мають відношення до програми Secure Enclave.

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Неясно, які моделі чіпів Intel буде виробляти для Пентагону. Компанія з Санта-Клари, Каліфорнія, яка управляє як проектним, так і виробничим бізнесом, як і раніше, покладається на TSMC для виробництва деяких зі своїх передових процесорів.

Intel щосили намагається переконати потенційних клієнтів, таких як Nvidia Corp. та Advanced Micro Devices Inc., у можливостях свого продукту. Міністр торгівлі Джина Раймондо закликала обидві компанії розглянути можливість виробництва на підприємстві, яке Intel будує в Огайо, повідомляє Bloomberg, але жодна з них зараз не планує цього робити.

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