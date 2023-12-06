IBM представила свій найпотужніший квантовий процесор — Finance.ua

IBM представила свій найпотужніший квантовий процесор 06.12.2023, 00:55 — Технології&Авто

На щорічній конференції IBM з квантових обчислень Quantum Summit 2023 корпорація представила новітній 133-кубітний квантовий процесор Heron і перший модульний квантовий комп’ютер IBM Quantum System Two на його базі. IBM також анонсувала процесор Condor з 1121 кубітом, який має на 50% більшу щільність кубітів.

За словами головного квантового архітектора IBM Маттіаса Стефана, зусилля зі створення цього пристрою «відкрили шлях до масштабування» квантових обчислень.

Процесор Condor є частиною довгострокових досліджень IBM з розробки великомасштабних квантових обчислювальних систем. Хоча він має у своєму розпорядженні величезну кількість кубітів, продуктивність його можна порівняти з 433-кубітним пристроєм Osprey, який дебютував у 2022 році. Це пов’язано з тим, що просте збільшення кількості кубітів без зміни архітектури не робить процесор швидшим або потужнішим.

За словами Стефана, досвід, отриманий під час розроблення Condor і попереднього 127-кубітного квантового процесора Eagle, проклав шлях до прориву в перебудовуваній архітектурі процесора Heron.

«Heron — наш найпродуктивніший квантовий процесор на сьогодні, він забезпечує п’ятикратне зниження помилок порівняно з нашим флагманським пристроєм Eagle, — сказав Стефан. — Це була подорож, яка готувалася чотири роки. Він був розроблений з урахуванням модульності та масштабування».

Раніше цього року компанія IBM продемонструвала, що квантові процесори можуть слугувати практичними платформами для наукових досліджень і розв’язання проблем хімії, фізики та матеріалознавства, які виходять за рамки класичного моделювання квантової механіки методом грубої сили. Після цієї демонстрації дослідники і вчені з численних організацій, включно з Міністерством енергетики США, Токійським університетом, Q-CTRL і Кельнським університетом, використовували квантові обчислення для розв’язання більших і складніших реальних проблем, як-от відкриття ліків і розробка нових матеріалів.

IBM Quantum System Two розміщена на об'єкті в Йорктаун-Хайтс, Нью-Йорк. Ця система на базі трьох квантових процесорів Heron стане основою архітектури квантових обчислень IBM наступного покоління. Вона поєднує в собі масштабовану кріогенну інфраструктуру і класичні сервери з модульною електронікою управління кубітами. У результаті систему можна буде розширювати відповідно до майбутніх потреб, і «апгрейдити» при появі наступного покоління квантових процесорів.

Прагнучи полегшити розробникам та інженерам роботу з квантовими обчисленнями, IBM анонсувала вихід у лютому 2024 року версії 1.0 набору програмних інструментів з відкритим вихідним кодом Qiskit, що дає змогу створювати квантові програми та запускати їх на ІBM Quantum Platform або симуляторі. На додаток до Qiskit, ІBM анонсувала Qiskit Patterns — спосіб, що дає змогу квантовим розробникам легко створювати код і оптимізувати квантові схеми за допомогою Qiskit Runtime, а потім обробляти результати.

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