Toyota створила крісло з рухомими «ногами» для маломобільних людей (фото, відео)

Компанія Toyota показала прототип крісла, яке замість коліс має «ноги». Воно може підніматися сходами, рухатися по нерівній місцевості та складатися за 30 секунд до розмірів, що поміщаються в багажник авто.

Про це розповіло видання Interesting Engineering із посиланням на конференцію Japan Mobility Show 2025.

У Toyota сподіваються, що такий пристрій допоможе людям з інвалідністю та літнім людям легше пересуватися й долати перешкоди в повсякденному житті.

На відео з конференції видно, як крісло Walk Me («ходи зі мною») самостійно рухається, розкладає й складає свої чотири «ноги».

У Toyota пояснили, що така конструкція дозволяє йому підійматися сходами, рухатися ґрунтовими доріжками та долати нерівності — там, де людині в колісному кріслі не впоратись.

Інженери вивчали, як людина розподіляє вагу під час ходьби: коли піднімається сходами, передні ноги крісла спершу перевіряють висоту сходинки, а потім підтягують корпус, поки задні штовхають угору.

Крісло можна швидко скласти — за 30 секунд воно зменшується до розмірів, що легко поміщаються в багажник автомобіля або в кімнаті.

Walk Me оснащене сенсорами та системою LiDAR, які допомагають тримати рівновагу й виявляти перешкоди. Керувати ним можна голосом або за допомогою важелів і кнопок збоку. На екрані на підлокітнику показано заряд батареї та пройдену відстань.

Крісло підлаштовується під тіло користувача: спинка підтримує хребет, а бокові ручки дозволяють змінювати напрямок руху. Голосові команди, як-от «на кухню» чи «швидше», допомагають задати маршрут або темп.

Walk Me працює від невеликого акумулятора, заряду якого вистачає на цілий день, і заряджається від звичайної розетки. Вбудовані сенсори стежать за станом усіх механізмів і вимикають пристрій у разі перегріву.

Toyota створила Walk Me для повсякденного використання — у вузьких приміщеннях, на сходах чи на вулиці. Прототип, представили на Japan Mobility Show 2025.

