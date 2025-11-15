0 800 307 555
Toyota створила крісло з рухомими «ногами» для маломобільних людей (фото, відео)

Технології&Авто
20
Компанія Toyota показала прототип крісла, яке замість коліс має «ноги». Воно може підніматися сходами, рухатися по нерівній місцевості та складатися за 30 секунд до розмірів, що поміщаються в багажник авто.
Про це розповіло видання Interesting Engineering із посиланням на конференцію Japan Mobility Show 2025.
У Toyota сподіваються, що такий пристрій допоможе людям з інвалідністю та літнім людям легше пересуватися й долати перешкоди в повсякденному житті.
На відео з конференції видно, як крісло Walk Me («ходи зі мною») самостійно рухається, розкладає й складає свої чотири «ноги».
У Toyota пояснили, що така конструкція дозволяє йому підійматися сходами, рухатися ґрунтовими доріжками та долати нерівності — там, де людині в колісному кріслі не впоратись.
Інженери вивчали, як людина розподіляє вагу під час ходьби: коли піднімається сходами, передні ноги крісла спершу перевіряють висоту сходинки, а потім підтягують корпус, поки задні штовхають угору.
Крісло можна швидко скласти — за 30 секунд воно зменшується до розмірів, що легко поміщаються в багажник автомобіля або в кімнаті.
Walk Me оснащене сенсорами та системою LiDAR, які допомагають тримати рівновагу й виявляти перешкоди. Керувати ним можна голосом або за допомогою важелів і кнопок збоку. На екрані на підлокітнику показано заряд батареї та пройдену відстань.
Крісло підлаштовується під тіло користувача: спинка підтримує хребет, а бокові ручки дозволяють змінювати напрямок руху. Голосові команди, як-от «на кухню» чи «швидше», допомагають задати маршрут або темп.
Walk Me працює від невеликого акумулятора, заряду якого вистачає на цілий день, і заряджається від звичайної розетки. Вбудовані сенсори стежать за станом усіх механізмів і вимикають пристрій у разі перегріву.
Toyota створила Walk Me для повсякденного використання — у вузьких приміщеннях, на сходах чи на вулиці. Прототип, представили на Japan Mobility Show 2025.
За матеріалами:
Хмарочос
