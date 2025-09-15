Які пільги та гарантії передбачені для осіб з інвалідністю Сьогодні 09:44 — Особисті фінанси

Які пільги та гарантії передбачені для осіб з інвалідністю

Часто люди не знають, на яку саме допомогу вони можуть розраховувати від держави, і через це втрачають можливості. Для осіб з інвалідністю держава передбачила низку пільг і соціальних гарантій, які допомагають у щоденному житті, медичному забезпеченні та працевлаштуванні.

Із посиланням на Юридичний порадник для ВПО розповідаємо про найважливішв пільги та гарантії, передбачені для осіб з інвалідністю.

Трудова сфера

Відсутність випробувального терміну при прийомі на роботу.

Зверніть увагу! Під час воєнного стану діє виняток — роботодавці можуть встановлювати випробування для будь-якої категорії працівників.

Право на індивідуальний графік (неповний день/тиждень).

Відпустка у зручний для працівника час.

Залучення до нічних чи понаднормових робіт — лише за згодою і з урахуванням медичних рекомендацій.

Охорона здоров’я

50% знижка на ліки для осіб з інвалідністю І-ІІ груп під час амбулаторного лікування.

Безоплатні ліки для тих, хто отримує мінімальну пенсію.

Забезпечення протезами, ортопедичним взуттям, окулярами, слуховими апаратами, засобами пересування тощо.

Санаторно-курортне лікування за медичними показаннями.

Проїзд

Безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті (крім таксі) для осіб з інвалідністю І-ІІ груп, дітей з інвалідністю та супроводжуючої особи.

50% знижка на міжміські перевезення (авто, залізниця, авіа, річковий транспорт) з 1 жовтня до 15 травня.

Освіта

Спеціальні умови вступу до ЗВО за держзамовленням.

Пільгові кредити на навчання.

Переважне право на зарахування до профтехосвіти для дітей із сімей, де батьки мають інвалідність.

Безкоштовне навчання мистецтв для обдарованих дітей з інвалідністю.

Повсякденне життя

Облаштування під’їздів засобами безперешкодного доступу (пандуси, підйомники).

Безкоштовна парковка та спеціально відведені місця для автомобілів осіб з інвалідністю.

Можливість отримати земельну ділянку для гаража біля місця проживання (для осіб з інвалідністю із захворюваннями опорно-рухового апарату, що користуються авто з ручним керуванням).

Фахівці звертають увагу на те, що це не весь перелік — також передбачені пільги щодо сплати судового збору, перетину державного кордону чи КПВВ тощо. Крім того, місцеві органи влади можуть встановлювати додаткові гарантії.

Як скористатися вище зазначеними пільгами

Щоб отримати пільгу чи гарантію, необхідно:

мати чинне посвідчення особи з інвалідністю або довідку МСЕК/ЛКК чи Витяг з рішення ЕКОПФО;

звернутися до відповідного органу чи установи (соцзахист, ЦНАП, заклад охорони здоров’я, освітній заклад, перевізник тощо) залежно від виду пільги;

у деяких випадках — подати додаткові документи (довідку про доходи, індивідуальну програму реабілітації, заяву).

«Рекомендуємо заздалегідь уточнювати перелік документів у конкретній установі, адже порядок реалізації пільг може відрізнятися залежно від регіону чи послуги», — зазначають юристи.

