Особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на 100% знижку на оплату ЖКП: як оформити — Finance.ua

Особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на 100% знижку на оплату ЖКП: як оформити Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на 100% знижку на оплату ЖКП: як оформити

Особи з інвалідністю внаслідок війни мають можливість отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг — газу, електроенергії, водопостачання, а також скрапленого газу для побутових потреб.

Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» розповідають , як отримати знижку через Пенсійний фонд України.

Як оформити знижку

Як зауважують спеціалісти, пільга не надається автоматично після отримання статусу. Щоб скористатися правом на знижку, її потрібно оформити.

Зазначається, на час дії воєнного стану (проте не довше ніж до 27.12.2025 р.) діє експериментальний проєкт: пільгу можна отримати одночасно з постановкою ветерана на облік у Реєстрі пільговиків.

У такому разі подається спрощена заява за формою . Подати документи можна до територіального органу Пенсійного фонду (особисто, поштою чи через вебпортал ПФУ).

Ще один варіант — звернутися до ЦНАПу або ж уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або обласної та Київської міської держадміністрації (військової адміністрації),

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Нагадаємо, родини українських ветеранів мають право на пільги при сплаті житлово-комунальних послуг.

На які пільги члени сім’ї можуть розраховувати:

на послуги з управління багатоквартирним будинком (квартирна плата);

на комунальні послуги — послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, управління побутовими відходами;

на придбання твердого палива і скрапленого газу.

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