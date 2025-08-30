В Україні зростає попит на працівників з інвалідністю: де платять найбільше — Finance.ua
В Україні зростає попит на працівників з інвалідністю: де платять найбільше

В Україні роботодавці дедалі активніше залучають людей з інвалідністю.
Про це свідчать дані OLX Робота.
Так, у липні 2025 року кількість вакансій для цієї категорії кандидатів була утричі більшою, ніж у липні 2022-го. Експерти пояснюють це браком кадрів та поступовим формуванням інклюзивного ринку праці.

Де вакансій стало найбільше:

  • початок кар’єри / студенти — у 57 разів більше пропозицій (медіанна зарплата 20 тис. грн);
  • готельно-ресторанний бізнес — у 10 разів більше (20 тис. грн);
  • будівництво / облицювальні роботи — у 9,5 раза більше (30 тис. грн);
  • охорона / безпека — у 8 разів більше (13,5 тис. грн);
  • виробництво / робітничі спеціальності — у 7 разів більше (24,5 тис. грн).

Сфери з найвищими зарплатами

Умови оплати праці практично не відрізняються від середньоринкових. Найвищі медіанні зарплати для людей з інвалідністю пропонують у таких категоріях:
  • нерухомість (рієлтори) — 35 тис. грн;
  • СТО / автомийки — 35 тис. грн;
  • логістика / склад / доставка — 31 тис. грн;
  • медицина / фармацевтика — 25 тис. грн.

Сфери з найбільшою кількістю відгуків

Люди з інвалідністю активно відгукуються на вакансії в сфері роздрібної торгівлі та продажів (відгуків стало у 1,7 раза більше, а медіанна зарплата становить 21 500 гривень), виробництва та робітничі спеціальності (у 5 разів більше відгуків), логістики (у 3,4 раза більше відгуків) та охорони (у 1,5 раза більше відгуків).
Водночас на ринку праці є сфери, де кількість вакансій поменшало. Це зокрема:
  • робота за кордоном (-55%, медіанна зарплата становить 2600 євро);
  • освіта / переклад (-54%, 17,5 тис. грн);
  • кол-центри / телекомунікації (-40%, 19,5 тис. грн);
  • IT (-39%, 19,5 тис. грн);
  • фінанси та юриспруденція (-27%, 22 тис. грн).
Зростання кількості вакансій для людей з інвалідністю найбільше простежується у сферах, які традиційно вважались «чоловічою роботою»: будівництво, логістика, виробництво.
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні суттєво зміниться підхід до працевлаштування людей з інвалідністю. Запроваджується квота 4% на працевлаштування людей з інвалідністю — як для приватного, так і для державного сектору.
З початку року понад 20 тисяч осіб з інвалідністю скористалися послугами Державної служби зайнятості. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше людей з інвалідністю влаштували на Житомирщині та Львівщині. Чисельність осіб з інвалідністю, які отримали статус безробітного з початку цього року, склала 18,4 тисячі людей, що на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За матеріалами:
Finance.ua
Підпишіться на нас
Payment systems