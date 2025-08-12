Як українці та бізнес переказують гроші всередині країни та за кордон — Finance.ua

Як українці та бізнес переказують гроші всередині країни та за кордон
За пів року бізнес і населення України здійснили понад 1,6 млрд платіжних операцій із використанням кредитових трансферів і прямого дебету — як всередині країни, так і за її межами.
Про це свідчить статистика, опублікована Нацбанком.
Кредитові перекази — лідери за кількістю операцій
У першому півріччі 2025 року з використанням кредитового трансферу було проведено:
- в межах України — понад 1,6 млрд операцій на суму більше 22,5 трлн грн;
- в Україну з-за кордону — 5,5 млн операцій на суму близько 32,6 млрд доларів США;
- з України за кордон — 1,1 млн операцій на суму понад 40,7 млрд доларів США.
За цей же період прямий дебет використовували для 1,1 млн операцій на суму 7,1 млрд грн.
Перекази в межах України
Найбільше внутрішніх кредитових переказів зробили фізичні особи — 1,32 млрд операцій (82% від усіх таких переказів). Проте за загальною сумою переказів домінують підприємства — на них припадає понад 20,8 трлн грн, що становить майже 93% від усієї суми.
Транскордонні операції
З-за кордону в Україну на користь фізосіб надійшло 4,3 млн переказів — це 76,88% від загальної кількості міжнародних операцій із кредитовим трансфером. Проте за сумою найбільші надходження отримали компанії — 30,9 млрд доларів (94,61% від загальної суми міжнародних переказів).
Основні країни — джерела коштів:
- країни Європейського Союзу (45,34%),
- Швейцарія (21,64%),
- США (11,3%).
З України за кордон найбільше переказів відправляв бізнес — 0,6 млн операцій на суму понад 40 млрд доларів, що становить понад 99% від загальної суми таких переказів. Найпопулярніші напрямки:
- країни ЄС (58,8%),
- Швейцарія (10,65%),
- Великобританія (7%).
