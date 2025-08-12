Як українці та бізнес переказують гроші всередині країни та за кордон — Finance.ua

Як українці та бізнес переказують гроші всередині країни та за кордон Сьогодні 16:05 — Кредит&Депозит

Як українці та бізнес переказують гроші всередині країни та за кордон

За пів року бізнес і населення України здійснили понад 1,6 млрд платіжних операцій із використанням кредитових трансферів і прямого дебету — як всередині країни, так і за її межами.

Про це свідчить статистика, опублікована Нацбанком.

Кредитові перекази — лідери за кількістю операцій

У першому півріччі 2025 року з використанням кредитового трансферу було проведено:

в межах України — понад 1,6 млрд операцій на суму більше 22,5 трлн грн;

в Україну з-за кордону — 5,5 млн операцій на суму близько 32,6 млрд доларів США;

з України за кордон — 1,1 млн операцій на суму понад 40,7 млрд доларів США.

За цей же період прямий дебет використовували для 1,1 млн операцій на суму 7,1 млрд грн.

Перекази в межах України

Найбільше внутрішніх кредитових переказів зробили фізичні особи — 1,32 млрд операцій (82% від усіх таких переказів). Проте за загальною сумою переказів домінують підприємства — на них припадає понад 20,8 трлн грн, що становить майже 93% від усієї суми.

Транскордонні операції

З-за кордону в Україну на користь фізосіб надійшло 4,3 млн переказів — це 76,88% від загальної кількості міжнародних операцій із кредитовим трансфером. Проте за сумою найбільші надходження отримали компанії — 30,9 млрд доларів (94,61% від загальної суми міжнародних переказів).

Основні країни — джерела коштів:

країни Європейського Союзу (45,34%),

Швейцарія (21,64%),

США (11,3%).

З України за кордон найбільше переказів відправляв бізнес — 0,6 млн операцій на суму понад 40 млрд доларів, що становить понад 99% від загальної суми таких переказів. Найпопулярніші напрямки:

країни ЄС (58,8%),

Швейцарія (10,65%),

Великобританія (7%).

