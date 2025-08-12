Як українці та бізнес переказують гроші всередині країни та за кордон — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як українці та бізнес переказують гроші всередині країни та за кордон

Кредит&Депозит
102
Як українці та бізнес переказують гроші всередині країни та за кордон
Як українці та бізнес переказують гроші всередині країни та за кордон
За пів року бізнес і населення України здійснили понад 1,6 млрд платіжних операцій із використанням кредитових трансферів і прямого дебету — як всередині країни, так і за її межами.
Про це свідчить статистика, опублікована Нацбанком.

Кредитові перекази — лідери за кількістю операцій

У першому півріччі 2025 року з використанням кредитового трансферу було проведено:
  • в межах України — понад 1,6 млрд операцій на суму більше 22,5 трлн грн;
  • в Україну з-за кордону — 5,5 млн операцій на суму близько 32,6 млрд доларів США;
  • з України за кордон — 1,1 млн операцій на суму понад 40,7 млрд доларів США.
За цей же період прямий дебет використовували для 1,1 млн операцій на суму 7,1 млрд грн.
Як українці та бізнес переказують гроші всередині країни та за кордон

Перекази в межах України

Найбільше внутрішніх кредитових переказів зробили фізичні особи — 1,32 млрд операцій (82% від усіх таких переказів). Проте за загальною сумою переказів домінують підприємства — на них припадає понад 20,8 трлн грн, що становить майже 93% від усієї суми.
Як українці та бізнес переказують гроші всередині країни та за кордон

Транскордонні операції

З-за кордону в Україну на користь фізосіб надійшло 4,3 млн переказів — це 76,88% від загальної кількості міжнародних операцій із кредитовим трансфером. Проте за сумою найбільші надходження отримали компанії — 30,9 млрд доларів (94,61% від загальної суми міжнародних переказів).
Основні країни — джерела коштів:
  • країни Європейського Союзу (45,34%),
  • Швейцарія (21,64%),
  • США (11,3%).
З України за кордон найбільше переказів відправляв бізнес — 0,6 млн операцій на суму понад 40 млрд доларів, що становить понад 99% від загальної суми таких переказів. Найпопулярніші напрямки:
  • країни ЄС (58,8%),
  • Швейцарія (10,65%),
  • Великобританія (7%).

👉🏻 Не пропускайте головного — приєднуйтесь до нас у Telegram, Facebook та Instagram.

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems