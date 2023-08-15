Dragon Capital хоче позмагатися за щойно націоналізований «Сенс Банк» — Finance.ua

Dragon Capital хоче позмагатися за щойно націоналізований «Сенс Банк» Сьогодні 11:48

Dragon Capital хоче позмагатися за щойно націоналізований «Сенс Банк»

Інвестиційний банк Dragon Capital Томаша Фіали розглядає можливість участі у конкурсі на купівлю націоналізованого у липні «Сенс Банку» (раніше — Альфа-банк Україна).

Про це Фіала розповів в інтерв'ю Bloomberg

За словами власника і виконавчого директора Dragon Capital Томаша Фіали, який також володіє виданням «Українська правда», компанія наразі вивчає можливість придбання банку після того, як український уряд виставить його на продаж.

«Ми потенційно зацікавлені. Ми будемо шукати можливість об'єднатися з деякими міжнародними співінвесторами, щоб купити цей банк, тому що він досить великий», — зазначив інвестбанкір.

Після націоналізації «Сенс Банку», який до того належав російському олігарху Міхаілу Фрідману та його бізнес-партнерам, частка держави в банківських активах зросла приблизно до 56%. Така частка викликає занепокоєння у Міжнародного валютного фонду, який закликає Україну частково продати активи державі.

Міністерство фінансів у відповідь на запит агентства заявило, що воно «зацікавлене у зменшенні частки держави в банківському секторі, і тому готуватиме банки, в тому числі і цей („Сенс Банк“ — ЕП), до продажу».

«Для уряду було б доцільно продати його якомога швидше, враховуючи, по-перше, що це вже п’ятий банк, який належить державі, а по-друге, що досвід управління державними банками не дуже хороший», — вважає Фіала. Він додав, що наразі існує великий ризик того, що банком будуть зловживати — наприклад, проводити політичні призначення чи втілювати через нього політичні проєкти.

Dragon Capital вже володіє одним банком — Unex Bank, проте його активи оцінюються у 71 млн дол, проти 2,6 млрд дол «Сенс Банку». Фіала за допомогою придбання останнього прагне збільшити свою частку в роздрібному кредитуванні, оскільки розраховує отримати значні прибутки після закінчення або послаблення війни проти росії.

Крім того, Фіала вже має команду, яка може керувати «Сенс Банком»: очільник Unex Bank Іван Світек обіймав керівні посади в Альфа-Банку Україна (тепер — «Сенс Банк») з 2017 до 2019.

Підконтрольна Фрідману компанія ABH Holdings SA, яка раніше володіла «Сенс Банком», у червні пригрозила судом, якщо уряд націоналізує банк. За словами Фіали, це «може спричинити певні незручності», але не становитиме «прямого ризику».

Економічна Правда За матеріалами:

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