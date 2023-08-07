Fitch підвищило рейтинг стійкості «Сенс Банку» після націоналізації — Finance.ua
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Fitch підвищило рейтинг стійкості «Сенс Банку» після націоналізації

Фондовий ринок
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Fitch підвищило рейтинг стійкості «Сенс Банку» після націоналізації
Fitch підвищило рейтинг стійкості «Сенс Банку» після націоналізації
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг стійкості «Сенс Банку» з «cc» до «ccc-» після його націоналізації та підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній валюті (LTFC) на рівні «CCC-» та довгостроковий РДЕ у національній валюті (LTLC) на рівні «CCC».
Про це йдеться в повідомленні агентства.
«Підвищення рейтингу стійкості відображає нашу думку про помірно нижчий ризик банкрутства „Сенс Банку“ внаслідок більш стійкої якості активів та прибутковості через менш жорсткі операційні умови, ніж ми очікували раніше», — зазначили в Fitch.
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Національний довгостроковий рейтинг банку було підтверджено на рівні «A (ukr)», а його прогноз покращено зі «Стабільного» на «Позитивний».
«Зміна прогнозу щодо національного рейтингу на „Позитивний“ відбиває нашу впевненість у тому, що потенційні вигоди від нещодавньої націоналізації банку можуть зміцнити його кредитоспроможність порівняно з місцевими аналогами», — зазначило агентство.
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У Fitch зазначили, що в даний час банк із меншою ймовірністю, ніж оцінювалася агентством раніше, зіткнеться із суттєвим дефіцитом капіталу. А націоналізація «Сенс Банку» є помірно позитивним фактором для його кредитоспроможності, оскільки усуває несприятливий репутаційний ризик, пов’язаний із колишнім російським мажоритарним власником і несе потенційні вигоди для бізнесу та фондування банку.
Водночас рейтинг державної підтримки (GSR) зберегли на рівні «немає підтримки», що відображає переконання агентства в тому, що в разі порушення банком мінімальних вимог до капіталу рекапіталізація в найближчому майбутньому є малоймовірною.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів 21 липня ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції «Сенс Банку» у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином банк став державним під управлінням Міністерства фінансів.

Ребрендинг не врятував: Сенс Банк переходить державі 🧐

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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