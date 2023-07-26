«Сенс Банк» після націоналізації прагне стати найтехнологічнішим банком в Україні — нове керівництво — Finance.ua

«Сенс Банк» після націоналізації прагне стати найтехнологічнішим банком в Україні — нове керівництво Сьогодні 12:28

«Сенс Банк» після націоналізації прагне стати найтехнологічнішим банком в Україні — нове керівництво

Нове керівництво націоналізованого «Сенс Банку» звернулося до клієнтів та персоналу. Пообіцяли впроваджувати інноваційні продукти та технології.

Про це йдеться в заяві новопризначених голів наглядової ради та правління банку Шевкі Аджунера та Дмитра Кузьміна.

Зазначається, що нові члени правління та наглядової ради вже розпочали роботу. Вони пообіцяли дотримуватися чесності та прозорості.

«Банк прагне стати більш ефективним постачальником фінансових послуг для своїх клієнтів і найтехнологічнішим банком в Україні», — заявило нове керівництво.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, Нацбанк ухвалив рішення про передачу «Сенс Банку» (раніше мав назву «Альфа-Банк») у власність держави, адже його власниками є російські підсанкційні олігархи. Мова йде про Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова;

в НБУ зазначали, що власники «Сенс Банку» мають зв’язок з режимом країни-агресора, а також до них були застосовані санкції в ЄС, Британії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії, які передбачають блокування активів;

вже 22 липня Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого Акціонерного товариства «Сенс Банк», згідно з яким банк переходить у власність держави;

головою правління банку призначили Дмитра Кузьміна. Раніше він обіймав посаду голови правління «Універсал Банку».



Детально про те, що сталося, чому ребрендинг не допоміг і хто очолить державний «Сенс Банк» — з’ясовували у статті.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.