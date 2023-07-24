Мінфін призначив нових членів правління та наглядової ради Сенс Банку — Finance.ua

Мінфін призначив нових членів правління та наглядової ради Сенс Банку
Членами правління Сенс Банку (раніше — Альфа-Банк) після його націоналізації стали Олена Зубченко, Олексій Шклярук, Інна Тютюн та Андрій Соколов.
Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.
Хто вони?
- Раніше Олена Зубченко очолювала департамент фінансової політики Мінфіну.
- Олексій Шклярук, згідно з інформацією в LinkedIn, із 2016 року обіймав посаду члена правління Агропросперіс Банку і відповідав за напрям ризик-менеджменту, до цього працював у Credit Agriclole — також у сфері управління ризиками.
- Андрій Соколов, за даними в LinkedIn, із кінця 2017 року працював у банку «Південний», зокрема з квітня 2020 року головою департаменту корпоративного бізнесу.
- Інна Тютюн із червня 2018 року була заступницею голови правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній, а раніше — заступницею голови правління «Укргазбанку».
Новим головою наглядової ради Сенс Банку після його націоналізації за поданням Міністерства фінансів став ексголова представництва Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевкі Аджунер, який очолював кілька років тому наглядову раду «Укрзалізниці».
Ще двома незалежними членами наглядової ради стали керуючий партнер PwC Legal Україна Андрій Пронченко та Ростислав Дюк — голова правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній, заступниця якого Інна Тютюн увійшла до правління банку.
Представниками держави в наглядовій раді стали начальник відділу Мінфіну Андрій Свистун, який із травня до листопада минулого року входив до наглядової ради державного Укргазбанку, і секретар робочої групи з питання санкцій проти Росії Владислав Власюк, який має великий досвід роботи в Мін'юсті.
Аджунер також був членом наглядової ради «Укренерго» і певний час очолював наглядову раду державного Ощадбанку, проте Нацбанк не погодив його на цій посаді через конфлікт інтересів (членства в наглядових радах інших держкомпаній — клієнтів банку).
Довідка Finance.ua:
- нагадаємо, Нацбанк ухвалив рішення про передачу «Сенс Банку» (раніше мав назву «Альфа-Банк») у власність держави, адже його власниками є російські підсанкційні олігархи. Мова йде про Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова;
- в НБУ зазначали, що власники «Сенс Банку» мають зв’язок з режимом країни-агресора, а також до них були застосовані санкції в ЄС, Британії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії, які передбачають блокування активів;
- вже 22 липня Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого Акціонерного товариства «Сенс Банк», згідно з яким Банк переходить у власність держави.
Детально про те, що сталося, чому ребрендинг не допоміг і хто очолить державний «Сенс Банк» — з’ясовували у статті.
Ребрендинг не врятував: Сенс Банк переходить державі
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