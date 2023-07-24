Мінфін призначив нових членів правління та наглядової ради Сенс Банку — Finance.ua

Мінфін призначив нових членів правління та наглядової ради Сенс Банку Сьогодні 17:33

Мінфін призначив нових членів правління та наглядової ради Сенс Банку

Членами правління Сенс Банку (раніше — Альфа-Банк ) після його націоналізації стали Олена Зубченко, Олексій Шклярук, Інна Тютюн та Андрій Соколов.

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів.

Хто вони?

Раніше Олена Зубченко очолювала департамент фінансової політики Мінфіну.



Олексій Шклярук, згідно з інформацією в LinkedIn, із 2016 року обіймав посаду члена правління Агропросперіс Банку і відповідав за напрям ризик-менеджменту, до цього працював у Credit Agriclole — також у сфері управління ризиками.

Андрій Соколов, за даними в LinkedIn, із кінця 2017 року працював у банку «Південний», зокрема з квітня 2020 року головою департаменту корпоративного бізнесу.

Інна Тютюн із червня 2018 року була заступницею голови правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній, а раніше — заступницею голови правління «Укргазбанку».

Новим головою наглядової ради Сенс Банку після його націоналізації за поданням Міністерства фінансів став ексголова представництва Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Шевкі Аджунер, який очолював кілька років тому наглядову раду «Укрзалізниці».

Ще двома незалежними членами наглядової ради стали керуючий партнер PwC Legal Україна Андрій Пронченко та Ростислав Дюк — голова правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній, заступниця якого Інна Тютюн увійшла до правління банку.

Представниками держави в наглядовій раді стали начальник відділу Мінфіну Андрій Свистун, який із травня до листопада минулого року входив до наглядової ради державного Укргазбанку , і секретар робочої групи з питання санкцій проти Росії Владислав Власюк, який має великий досвід роботи в Мін'юсті.

Аджунер також був членом наглядової ради «Укренерго» і певний час очолював наглядову раду державного Ощадбанку , проте Нацбанк не погодив його на цій посаді через конфлікт інтересів (членства в наглядових радах інших держкомпаній — клієнтів банку).

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, Нацбанк ухвалив рішення про передачу «Сенс Банку» (раніше мав назву «Альфа-Банк») у власність держави, адже його власниками є російські підсанкційні олігархи. Мова йде про Михайла Фрідмана, Петра Авена та Андрія Косогова;

в НБУ зазначали, що власники «Сенс Банку» мають зв’язок з режимом країни-агресора, а також до них були застосовані санкції в ЄС, Британії, Канаді, Швейцарії, Австралії, Новій Зеландії, які передбачають блокування активів;

вже 22 липня Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого Акціонерного товариства «Сенс Банк», згідно з яким Банк переходить у власність держави.



Детально про те, що сталося, чому ребрендинг не допоміг і хто очолить державний «Сенс Банк» — з’ясовували у статті.

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