У Великій Британії вперше виписали штраф за порушення санкцій проти росії — Finance.ua
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У Великій Британії вперше виписали штраф за порушення санкцій проти росії

Світ
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У Великій Британії вперше виписали штраф за порушення санкцій проти росії
У Великій Британії вперше виписали штраф за порушення санкцій проти росії
Управління з виконання фінансових санкцій (OFSI) Великої Британії оголосило про накладення грошового штрафу компанії Integral Concierge Services (ICSL) за порушення фінансових санкцій, накладених на росію у відповідь на її незаконне вторгнення в Україну у 2022 році.
Про це повідомили в уряді країни.
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Штраф у розмірі £15 000 (20 056 доларів) було накладено через те, що ICSL надала послуги з управління майном визначеній особі, яка підлягає замороженню активів, всупереч фінансовим обмеженням.
Повідомляється, що у період з 2022 по 2023 рік ICSL здійснила або отримала 26 платежів за свої послуги, попри знання або підозру щодо порушення санкцій. Важливо зазначити, що компанія не повідомила про це порушення OFSI, і активне розслідування виявило ці дії.
Міністр санкцій Великої Британії заявив, що уряд твердо налаштований забезпечити дотримання санкційного режиму та без вагань вживатиме заходів проти тих, хто його порушує.
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Штраф має слугувати серйозним застереженням для бізнесу, який надає послуги високоризиковим клієнтам, а також нагадуванням про необхідність консультацій щодо виконання санкційних зобов’язань.
Цей штраф підкреслює, що Велика Британія активізує заходи щодо дотримання санкцій, як публічні, такі як штрафи, так і непублічні дії, включаючи листи-попередження.
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