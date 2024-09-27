Британія ввела санкції проти суден і компаній, пов’язаних із російським СПГ — Finance.ua

Британія ввела санкції проти суден і компаній, пов’язаних із російським СПГ
Уряд Великої Британії запровадив санкції проти п’яти суден і двох компаній, пов’язаних із транспортуванням російського скрапленого газу (СПГ), включно з проєктом «Арктик СПГ 2».
Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті британського уряду.
Зазначається, що СПГ відіграє ключову роль в російській економіці та є важливим джерелом доходів для країни. Зокрема, москва прагне збільшити свою частку на світовому ринку СПГ з 8% до 20%.
«Раніше Велика Британія спільно зі США та Євросоюзом вже запровадила обмеження щодо проєкту „Арктик СПГ 2“, що змусило його скоротити виробництво. А сьогоднішні дії, спираючись на це, спрямовані на судна та організації, задіяні в російському секторі СПГ, і беруть участь у проєктах, важливих для майбутнього виробництва енергії в росії», — йдеться у повідомленні.
У британському уряді нагадали, що загалом країна запровадила санкції проти 15 суден і організацій, пов’язаних із російським СПГ.
Обмежувальні заходи стосуються таких суден:
- Pioneer (IMO 9 256 602);
- Asya Energy (IMO 9 216 298);
- Nova Energy (IMO 9 324 277);
- «Північне небо» (ІМО 9 953 523);
- Scf La Perouse (IMO 9 849 887).
Також під санкції потрапили оператори цих суден:
- Ocean Speedstar Solutions OPC (оператор суден Pioneer і Asya Energy)
- White Fox Ship Management (оператор судна Північне небо);
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Згідно з британським законодавством про санкції, перерахованим суднам заборонено доступ до портів Великої Британії, і вони можуть зіткнутися з низкою інших обмежень, включно з арештом і відмовою в реєстрації.
Санкції проти російського СПГ продовжують залишатися важливим елементом міжнародного тиску на росію в контексті її агресивних дій в Україні.
У 14-му пакеті санкції проти росії від Європейського союзу також є обмеження щодо Arctic LNG 2: заборона нових інвестицій, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення споруджуваних проєктів щодо СПГ, таких як Arctic LNG 2 і Murmansk LNG.
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