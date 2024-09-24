Нова Зеландія розширила санкції проти росії та білорусі — Finance.ua

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Нова Зеландія розширила санкції проти росії та білорусі

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Нова Зеландія розширила санкції проти росії та білорусі
Нова Зеландія розширила санкції проти росії та білорусі
Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс 24 вересня оголосив про введення додаткових санкцій проти росії та білорусі у зв’язку із незаконним вторгненням росії в Україну.
Про це повідомила пресслужба уряду Нової Зеландії.
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Зазначається, що ці нові санкції спрямовані проти п’яти фізичних та шести юридичних осіб. Зокрема санкції спрямовані проти осіб, причетних до «окупації росією Запорізької атомної електростанції, російського військово-промислового комплексу, а також білоруських фізичних та юридичних осіб, які надають підтримку цьому вторгненню».
«Триваюча незаконна агресивна війна росії проти України є нападом на порядок, заснований на правилах. Незаконна окупація росією Запорізької АЕС загрожує ядерній безпеці та захищеності. Нова Зеландія знову закликає росію припинити окупацію Запорізької атомної електростанції та негайно вивести свої війська з території України», — наголосив Пітерс.
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У заяві наголошується, що запровадження санкцій проти білоруських діячів є результатом спільних зусиль з міжнародними «партнерами-однодумцями», спрямованих на засудження та притягнення до відповідальності тих, «хто підтримує незаконні дії» росії.
«Приєднуючись до більш ніж 35 інших країн, які накладають санкції на тих, хто підтримує російську агресію, ми збільшуємо ціну, яку заплатить російська військова машина», — сказав новозеландський прем’єр.
У заяві також додається, що з березня 2022 року Нова Зеландія запровадила санкції щодо понад 1,7 тис. фізичних та юридичних осіб, а також низку торгових заходів щодо росії.
За матеріалами:
Укрінформ
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