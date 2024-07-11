Нова Зеландія запроваджує додаткові санкції проти рф — Finance.ua

Нова Зеландія запроваджує додаткові санкції проти рф Сьогодні 13:30 — Світ

Нова Зеландія запроваджує додаткові санкції проти рф

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про запровадження додаткових санкцій у межах відповіді уряду на вторгнення росії в Україну.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

«Наш останній раунд санкцій націлений на росіян, залучених у військово-промисловий комплекс цієї країни, і тих, хто надає військову допомогу росії», — йдеться в заяві.

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Повідомляється, що нові санкції спрямовані проти семи осіб і 12 організацій, які підтримують російську агресію, беруть участь у незаконному постачанні зброї з Північної Кореї в росію для використання в Україні, а також проти іранських суб’єктів, які надають військову допомогу росії у вигляді дронів-камікадзе.

«Нова Зеландія засуджує всіх, хто надає військову підтримку росії в її агресивній війні проти України. Поставки іранських безпілотників і північнокорейської зброї в росію становлять загрозу суверенітету і територіальній цілісності України. Міжнародні зусилля із запровадження санкцій проти причетних до цього осіб збільшують вартість для росії її незаконної агресивної війни», — йдеться далі в заяві.

Загалом з моменту набрання чинності закону про санкції проти росії в березні 2022 року Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 1700 осіб та організацій, які підтримують загарбницьку війну рф.

Нагадаємо, Нова Зеландія надасть Україні військову та гуманітарну допомогу вартістю 9,8 мільйона доларів.

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