Нова Зеландія долучилась до «стелі цін» на російську нафту та внесла в санкційні списки Медведчука — Finance.ua

Нова Зеландія долучилась до «стелі цін» на російську нафту та внесла в санкційні списки Медведчука Сьогодні 17:48

Уряд Нової Зеландії 29 лютого оголосив про розширення санкції проти росії.

Про це повідомляє пресслужба уряду країни.

Зокрема, нові санкції передбачають введення граничної ціни, встановленої країнами Великої сімки на нафту російського походження, заборону на експорт підсанкційних товарів до росії та білорусі через треті країни.

Також санкції передбачають обмеження щодо 61 російської фізичної та юридичної особи, зокрема тих, хто брав участь у закупівельних мережах з метою ухилення від санкцій.

Зокрема, під обмеження потрапили компанії, які закуповують технології російської оборонної промисловості, керівники банків, та причетні до закупівлі зброї з Північної Кореї.

Також Нова Зеландія внесла в список підсанкційних осіб ексдепутата ВРУ та кума президента рф путіна Медведчука.

Економічна Правда За матеріалами:

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