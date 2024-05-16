Нова Зеландія розширює санкції проти рф — Finance.ua

Нова Зеландія розширює санкції проти рф Сьогодні 14:30 — Світ

Нова Зеландія розширює санкції проти рф

Нова Зеландія розширює санкції проти російської федерації за ведення загарбницької війни з Україною. Держава запроваджує обмеження проти 28 фізичних та 14 юридичних осіб, які надають військову підтримку країні-агресору.

Про це йдеться на сайті уряду Нової Зеландії.

Зокрема, міністр закордонних справ Вінстон Пітерс оголосив 16 травня про подальші санкції щодо 28 фізичних та 14 юридичних осіб, які надають військову та стратегічну підтримку вторгненню росії в Україну.

«росію безпосередньо підтримує її військово-промисловий комплекс у її незаконній агресії проти України, яка посягає на її суверенітет та територіальну цілісність. Нова Зеландія засуджує всі юридичні та приватні особи, які надають таку військову підтримку», — заявив Пітерс.

Він наголосив, що в рамках цього нового пакету санкцій Нова Зеландія націлена на фізичних та юридичних осіб, які причетні до перекидання зброї з КНДР до росії для використання проти України, а також на іранських суб'єктів, які беруть участь у наданні військової допомоги росії.

«Передача іранських безпілотників росії полегшує її незаконну війну в Україні», — зазначив Пітерс.

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Ці санкції, як зазначив посадовець, також спрямовані проти тих, хто сприяє примусовому переселенню українських дітей до росії та на окуповану росією частину України.

«Продовжуючи сприяти депортації українських дітей, росія прагне досягти своєї мети щодо вторгнення в Україну, включаючи зусилля щодо підриву ідентичності України як суверенної країни», — йдеться у заяві Пітерса.

Цією заявою Нова Зеландія запровадила санкції щодо більш ніж 1700 фізичних та юридичних осіб з моменту набрання чинності законом про санкції щодо росії у березні 2022 року, а також низку торгових заходів.

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Економічна Правда За матеріалами:

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