Франція та Нідерланди пропонують ввести санкції проти фінустанов, які допомагають армії рф — Reuters Сьогодні 20:44 — Казна та Політика

Франція та Нідерланди пропонують ввести санкції проти фінустанов, які допомагають армії рф — Reuters

Уряди Франції та Нідерландів пропонують запровадити європейські санкції проти будь-яких фінансових установ у світі, які допомагають російським військовим оплачувати товари чи технології для виробництва зброї на тлі війни проти України.

Про це повідомляє агентство Reuters після ознайомлення з пропозицією цих країн.

Зазначається, що поточні антиросійські санкції вже включають заборону на продаж росії певних товарів і технологій подвійного призначення, які мають як цивільне, так і військове застосування.

Читайте також П’ять країн ЄС домовилися посилити контроль за дотриманням санкцій проти росії

Згідно з пропозицією Франції та Нідерландів, будь-кому в ЄС може бути заборонено вести бізнес з будь-якою фінансовою установою в світі, яку ЄС ідентифікує як таку, що прямо чи опосередковано допомагає російським військовим отримувати заборонені товари та технології подвійного призначення.

Така заборона може стати потужним стимулом для фінансових установ на Близькому Сході, в Туреччині чи навіть у Китаї не брати участі в угодах щодо постачання санкціонованих в ЄС товарів подвійного призначення до росії, оскільки вони можуть втратити доступ до європейського бізнесу та фінансових ринків ЄС.

Читайте також Євросоюз запровадить санкції проти 11 суден за допомогу росії

Чиновники Євросоюзу заявили, що Європейська комісія, швидше за все, координуватиме будь-які такі санкції проти фінансових установ із США, що зробить цей інструмент ще потужнішим.

Угорщина може виступити проти цієї пропозиції, і, можливо, це зробить і Німеччина, яка прагне не ставити під загрозу тісні ділові зв’язки з Китаєм.

Читайте також США боляче вдарили санкціями по найбільших російських IT-компаніях

Минулого місяця Європейська комісія заявила, що є ознаки того, що Пекін постачає до росії компоненти, які можна використовувати для виробництва зброї.

Євросоюз очікує, що 14-й пакет санкцій проти росії, який вимагає згоди всіх 27 урядів країн-членів ЄС, буде готовий у червні.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.