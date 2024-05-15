Франція та Нідерланди пропонують ввести санкції проти фінустанов, які допомагають армії рф — Reuters — Finance.ua
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Франція та Нідерланди пропонують ввести санкції проти фінустанов, які допомагають армії рф — Reuters

Казна та Політика
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Франція та Нідерланди пропонують ввести санкції проти фінустанов, які допомагають армії рф — Reuters
Франція та Нідерланди пропонують ввести санкції проти фінустанов, які допомагають армії рф — Reuters
Уряди Франції та Нідерландів пропонують запровадити європейські санкції проти будь-яких фінансових установ у світі, які допомагають російським військовим оплачувати товари чи технології для виробництва зброї на тлі війни проти України.
Про це повідомляє агентство Reuters після ознайомлення з пропозицією цих країн.
Зазначається, що поточні антиросійські санкції вже включають заборону на продаж росії певних товарів і технологій подвійного призначення, які мають як цивільне, так і військове застосування.
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Згідно з пропозицією Франції та Нідерландів, будь-кому в ЄС може бути заборонено вести бізнес з будь-якою фінансовою установою в світі, яку ЄС ідентифікує як таку, що прямо чи опосередковано допомагає російським військовим отримувати заборонені товари та технології подвійного призначення.
Така заборона може стати потужним стимулом для фінансових установ на Близькому Сході, в Туреччині чи навіть у Китаї не брати участі в угодах щодо постачання санкціонованих в ЄС товарів подвійного призначення до росії, оскільки вони можуть втратити доступ до європейського бізнесу та фінансових ринків ЄС.
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Чиновники Євросоюзу заявили, що Європейська комісія, швидше за все, координуватиме будь-які такі санкції проти фінансових установ із США, що зробить цей інструмент ще потужнішим.
Угорщина може виступити проти цієї пропозиції, і, можливо, це зробить і Німеччина, яка прагне не ставити під загрозу тісні ділові зв’язки з Китаєм.
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Минулого місяця Європейська комісія заявила, що є ознаки того, що Пекін постачає до росії компоненти, які можна використовувати для виробництва зброї.
Євросоюз очікує, що 14-й пакет санкцій проти росії, який вимагає згоди всіх 27 урядів країн-членів ЄС, буде готовий у червні.
За матеріалами:
Укрінформ
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