Євросоюз запровадить санкції проти 11 суден за допомогу росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Євросоюз запровадить санкції проти 11 суден за допомогу росії

Світ
14
Європейська комісія пропонує запровадити обмеження щодо 11 суден, які допомагають росії вести війну проти України.
Як пише Bloomberg, у разі схвалення пропозиції державами-членами ЄС, то кораблям закриють доступ до європейських портів і якірних зон. Також буде ускладнена логістика для експлуатації цих суден.
Обмеження можуть торкнутися чотирьох паливних танкерів, двох танкерів для нафти, двох газосховищ, які використовують у проєкті ПАТ «Новатек» з перевалки скрапленого газу на Камчатці, і вантажного судна.
Читайте також
Одним із указаних суден є танкер Andromeda Star, який зазнав аварії під час перебування в Балтійському морі, та у якого виявили недійсну європейську страховку.
Запропоновані санкції є частиною зусиль Євросоюзу для припинення здатності рф обходити обмеження ціни на російську нафту за допомогою використання «тіньового флоту».
Відповідно до проєкту, який має у розпорядженні Bloomberg, заборона стосуватиметься страхування та технічної допомоги. Провайдерам ЄС також заборонять перевантажувати товари з судна на судно.
Читайте також
Як повідомлялося, напередодні Європейська Комісія надіслала до країн ЄС проєкт пропозиції 14 пакета санкцій проти росії.
У пакеті йдеться про заборону перевалки російського СПГ в портах Європи, звідки він потім відправляється по всьому світу. Крім того, санкції стосуватимуться російських проєктів СПГ «Арктик» та «Мурманськ».
Комісія також хоче накласти санкції на кілька суден з так званого «тіньового флоту» рф, які транспортують російську нафту попри обмеження ЄС. Їм буде заборонено заходити в європейські порти.
Читайте також
Окрім того, за пропозицією, транспортним компаніям, які щонайменше на чверть належать росіянам, буде заборонено працювати в ЄС.
Комісія також підготувала санкційний список із понад 50 компаній з-поза меж ЄС, котрі підпадають під торгові обмеження. Вони забезпечують росію західними компонентами та допомагають обходити санкції.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.