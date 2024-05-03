США боляче вдарили санкціями по найбільших російських IT-компаніях — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США боляче вдарили санкціями по найбільших російських IT-компаніях

129
Міністерство фінансів США запровадило обмеження проти найбільших російських IT-компанії. Нові санкції покликані перекрити російським компаніям доступ до бібліотек відкритого коду і передбачають низку інших обмежень.
Правовласники відкритого коду будуть змушені припинити техобслуговування та оновлення open-source для компаній під санкціями, повідомляють «Ведомости».
Крім проблем із бібліотеками відкритого коду IT-галузь росії не зможе комерційно взаємодіяти з організаціями зі США та інших країн.
Зі свого боку це спричинить складнощі в продажу продуктів за кордон. Також виникнуть проблеми з обслуговуванням зарубіжних банківських рахунків, оскільки будь-які, навіть китайські, банки дуже чутливі до ризику вторинних санкцій за роботу з підсанкційними російськими компаніями, кажуть експерти.
Зазначається, що 1 травня Мінфін США поповнив «чорний список» найбільшими російськими розробниками ПЗ і технологічними компаніями. Під обмеження потрапили ГК «Астра», «Ланіт», частина групи компанія IBS («IBS экспертиза», «IBS софт», «IBS і услуги», «IBS инфинисофт»), «Сисофт девелопмент», «Скала-Р», «Протей СТ» и др.
А в березні 2024 року стало відомо, що Microsoft і Amazon призупинили доступ до хмарних сервісів у рф. Також передбачено функціональні обмеження в роботі хмарних продуктів і сервісів.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.