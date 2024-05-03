США боляче вдарили санкціями по найбільших російських IT-компаніях — Finance.ua

США боляче вдарили санкціями по найбільших російських IT-компаніях Сьогодні 15:15

Міністерство фінансів США запровадило обмеження проти найбільших російських IT-компанії. Нові санкції покликані перекрити російським компаніям доступ до бібліотек відкритого коду і передбачають низку інших обмежень.

Правовласники відкритого коду будуть змушені припинити техобслуговування та оновлення open-source для компаній під санкціями, повідомляють « Ведомости ».

Крім проблем із бібліотеками відкритого коду IT-галузь росії не зможе комерційно взаємодіяти з організаціями зі США та інших країн.

Зі свого боку це спричинить складнощі в продажу продуктів за кордон. Також виникнуть проблеми з обслуговуванням зарубіжних банківських рахунків, оскільки будь-які, навіть китайські, банки дуже чутливі до ризику вторинних санкцій за роботу з підсанкційними російськими компаніями, кажуть експерти.

Зазначається, що 1 травня Мінфін США поповнив «чорний список» найбільшими російськими розробниками ПЗ і технологічними компаніями. Під обмеження потрапили ГК «Астра», «Ланіт», частина групи компанія IBS («IBS экспертиза», «IBS софт», «IBS і услуги», «IBS инфинисофт»), «Сисофт девелопмент», «Скала-Р», «Протей СТ» и др.

А в березні 2024 року стало відомо, що Microsoft і Amazon призупинили доступ до хмарних сервісів у рф. Також передбачено функціональні обмеження в роботі хмарних продуктів і сервісів.

УНІАН За матеріалами:

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