Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти росії — Finance.ua

Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти росії Вчора 16:20 — Світ

Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти росії

Європейський Союз продовжив ще на 6 місяців, до 15 березня 2025 року, індивідуальні санкції проти осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

«Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи, спрямовані проти тих, хто відповідальний за підрив або погрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців, до 15 березня 2025 року», — йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, існуючі заходи передбачають обмеження на подорожі для фізичних осіб, заморожування фінансових активів та заборону на надання фінансових або інших економічних ресурсів для осіб та установ. На цей час санкції ЄС застосовуються проти більш ніж 2200 осіб та установ, багато з яких підпали під санкції у відповідь на збройну агресію росії проти України.

У рамках перегляду санкційного переліку Рада ЄС вирішила не поновлювати у цьому списку двох осіб та вилучити з нього п’ятьох померлих.

Як повідомлялося, після 24 лютого 2022 року, у відповідь на російську агресію проти України, ЄС масовано наростив санкції проти росії з метою суттєвого послаблення її економічної бази, доступу до критичних технологій та ринків. Всі ці секторальні економічні та індивідуальні обмежувальні заходи покликані значно скоротити спроможність росії продовжувати війну.

Від початку російського вторгнення ЄС і його країни-члени надають Україні суттєву політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу, загальний обсяг якої вже перевищив 118 мільярдів євро.

Укрінформ За матеріалами:

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