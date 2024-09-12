Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти росії

Світ
182
Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти росії
Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти росії
Європейський Союз продовжив ще на 6 місяців, до 15 березня 2025 року, індивідуальні санкції проти осіб, причетних до порушення територіальної цілісності України.
Про це повідомляється на сайті Європейської ради.
«Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи, спрямовані проти тих, хто відповідальний за підрив або погрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців, до 15 березня 2025 року», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Як зазначається, існуючі заходи передбачають обмеження на подорожі для фізичних осіб, заморожування фінансових активів та заборону на надання фінансових або інших економічних ресурсів для осіб та установ. На цей час санкції ЄС застосовуються проти більш ніж 2200 осіб та установ, багато з яких підпали під санкції у відповідь на збройну агресію росії проти України.
У рамках перегляду санкційного переліку Рада ЄС вирішила не поновлювати у цьому списку двох осіб та вилучити з нього п’ятьох померлих.
Читайте також
Як повідомлялося, після 24 лютого 2022 року, у відповідь на російську агресію проти України, ЄС масовано наростив санкції проти росії з метою суттєвого послаблення її економічної бази, доступу до критичних технологій та ринків. Всі ці секторальні економічні та індивідуальні обмежувальні заходи покликані значно скоротити спроможність росії продовжувати війну.
Від початку російського вторгнення ЄС і його країни-члени надають Україні суттєву політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу, загальний обсяг якої вже перевищив 118 мільярдів євро.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.