ЄС чекає січня для нового етапу санкцій проти росії — Finance.ua

ЄС чекає січня для нового етапу санкцій проти росії Сьогодні 15:27

ЄС чекає січня для нового етапу санкцій проти росії

Країни ЄС планують відновити в січні дискусії про нові санкції щодо російської економіки.

Як пояснює Politico , саме тоді Угорщина — найближчий союзник москви в ЄС — завершить головування в ЄС, а її місце посяде Польща — один із найсильніших прихильників України.

«Варшава вже дала зрозуміти, що хоче використати своє шестимісячне головування для посилення заходів щодо російського пального, що надходить на континент, яке залишається одним із найважливіших джерел доходів Кремля», — пише видання.

За словами дипломатів і чиновників, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скористався головуванням своєї країни, щоб практично припинити розмови про санкції. Тепер країни-члени ЄС сподіваються на Польщу, щоб активізувати ці питання.

«В Україні настає сувора зима, але й кінець катастрофічного угорського головування теж. Ми сподіваємося, що всі питання, які стали заручниками неконструктивного блокування Угорщини, будуть вирішені з необхідною терміновістю», — сказав один із дипломатів ЄС.

Однак для того, щоб новий пакет заходів почав діяти, Європейська комісія має спочатку запропонувати їх 27 країнам-членам блоку.

«Перш за все, нам потрібна пропозиція від Комісії, — сказав інший дипломат ЄС. — Ми не можемо звинувачувати Угорщину, якщо нам нема про що говорити».

Поляки також хочуть використати своє головування, щоб домогтися більшої прозорості в питанні про те, скільки саме російського газу надходить до ЄС — можливо, навіть під хибними приводами. Документ, з яким ознайомилося Politico, закликає до суворіших перевірок походження газу, що надходить у блок, щоб забезпечити його простежуваність.

Цю пропозицію, найімовірніше, буде розглянуто польським президентом у січні, зазначає видання.

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Водночас будь-які нові санкції також повинні будуть подолати угорську опозицію, навіть якщо Будапешт більше не головуватиме в ЄС.

УНІАН За матеріалами:

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