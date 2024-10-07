Санкції не працюють: росія закупила через Китай західне обладнання для РЕБ на $12 млн — Finance.ua
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Санкції не працюють: росія закупила через Китай західне обладнання для РЕБ на $12 млн

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Санкції не працюють: росія закупила через Китай західне обладнання для РЕБ на $12 млн
Санкції не працюють: росія закупила через Китай західне обладнання для РЕБ на $12 млн
росія продовжує закуповувати західне обладнання для розробки засобів радіоелектронної розвідки та боротьби (РЕР/РЕБ) через посередництво Китаю.
Про це у своєму акаунті в Telegram повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
«У 2023 році через китайських посередників росія закупила спектра-аналізатори та генератори сигналів на суму $38 млн від американської, німецької та швейцарської компаній», — зазначив він.
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За інформацією Єрмака, вже у нинішньому році ця сума становить $12 млн, що свідчить: попри санкції, постачання компонентів триває.
Раніше у мережі зʼявилась інформація про російські дрони на оптоволокні, які наносять ураження українській техніці.

Довідка Finance.ua:

  • В умовах повномасштабної війни Збройні сили України мають велику потребу в різноманітних видах зброї. Утім, важливу роль відіграють не лише види зброї, що атакують, а й ті, які щоденно рятують життя військових ЗСУ, цивільних, стратегічні об’єкти та критичну інфраструктуру. Зокрема, для цього створені засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР).
  • Finance.ua вдалося поспілкуватися з приватною компанією, що займається саме цими вкрай актуальними напрямами. Говорили про потреби, можливості, й гроші. Розповімо те, що можемо. Адже деякі речі мають все ще бути «за лаштунками».
За матеріалами:
dev.ua
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