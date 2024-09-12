Британія оголосила про великий пакет допомоги Україні на понад 600 млн фунтів — Finance.ua

Британія оголосила про великий пакет допомоги Україні на понад 600 млн фунтів Вчора 11:01

Британія оголосила про великий пакет допомоги Україні на понад 600 млн фунтів

Велика Британія оголосила про виділення щонайменше 242 млн фунтів стерлінгів на підтримку України на тлі безперервних російських атак, а також про розгортання 484 млн доларів фіскальної підтримки та постачання військового обладнання.

Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду з нагоди візиту в Україну міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі та державного секретаря США Ентоні Блінкена.

«Це перший в історії спільний візит міністра закордонних справ Великої Британії та держсекретаря США, що підкреслює непохитну рішучість Британії та США підтримувати Україну», — йдеться у заяві.

Куди підуть ці кошти

242 мільйони фунтів стерлінгів будуть надані протягом 2024−2025 років на невідкладні гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби, а також на підтримку реформ, відновлення та реконструкцію.

Ці кошти забезпечать підтримку найбільш вразливих верств населення в Україні, а також підтримку довгострокових економічних, відновлювальних та енергетичних потреб.

До кінця року Британія також має намір надати кредитні гарантії на суму 484 мільйони доларів США для кредитування Світового банку з метою зміцнення економічної стабільності України.

Ці кошти будуть спрямовані на підтримку життєво важливих державних послуг, включаючи підтримку роботи шкіл та лікарень, виплату заробітної плати державним службовцям та фінансування пенсій.

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Кредитна гарантія, надана Світовим банком, є другою частиною пакета допомоги на суму 3 мільярди доларів США, яку Британія взяла на себе на Конференції з питань відновлення України, що відбулася минулого року в Лондоні.

«Підтримка України з боку Великої Британії є непохитною. Наше зобов’язання виділити понад 600 мільйонів фунтів стерлінгів є останнім внеском у нашу довготривалу підтримку України. Це забезпечить життєво важливу підтримку українцям на тлі безперервних російських атак», — заявив Девід Леммі.

Міністр оборони Британії також підтвердив зобов’язання щодо збільшення та прискорення надання військової допомоги Україні, оголошеної у квітні. Зокрема ракети для систем протиповітряної оборони, обладнання для винищувачів F-16, самохідні артилерійські установки AS90 та запасні стволи до них, військові катери та морські гармати вже доставлені до України.

Крім того, сьогодні міністр оборони також оголосив, що до кінця року в Україну будуть доставлені сотні додаткових зенітних ракет, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів і більше бронетехніки.

Армія Inform За матеріалами:

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