У Великій Британії платитимуть кошти сімʼям, які нададуть прихисток українцям — Finance.ua
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У Великій Британії платитимуть кошти сімʼям, які нададуть прихисток українцям

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У Великій Британії платитимуть кошти сімʼям, які нададуть прихисток українцям
У Великій Британії платитимуть кошти сімʼям, які нададуть прихисток українцям
Програма Homes for Ukraine, яка дозволяє українцям тимчасово жити у Великій Британії під час війни, продовжує діяти. Район Елмбридж на південному сході Англії запровадив підтримку для місцевих жителів, які приймають українських біженців.
Про це повідомляється на сайті Ради району Елмбридж.

Скільки коштів платитимуть

Районна рада пропонує виплачувати власникам чи орендарям житла £600 на місяць.
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Посадовці зауважують, що підвищення вартості життя ускладнило реалії як біженців, так і господарів будинків.
Тож для того, щоб підтримати спонсорів, район запропонував власникам чи орендарям будинків виплачувати кошти

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Зазначається, що з моменту запуску програми у 2022 році понад 300 домогосподарств в Елмбриджі прийняли майже 600 українців.
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Господарі забезпечують не лише житло, а й допомогу в адаптації та теплий прийом.

Умови участі

Щоб стати учасником програми, власник чи орендар будинку повинен мати окрему кімнату для гостя.
Водночас влада не очікує, що британці покриватимуть витрати українців на харчування, транспорт чи проживання.

Довідка Finance.ua:

  • станом на 30 вересня 2024 року близько 4,2 мільйона українців мали статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу;
  • з 2025 року Німеччина запускає нову платіжну систему для прохачів притулку, яка передбачає видачу спеціальних платіжних карток замість традиційної допомоги готівкою або ваучерами. Ці карти впровадять у всіх федеральних землях;
  • у Чехії очікують, що нова хвиля біженців із України може прийти і через тяжку зиму в час бойових дій, і, навпаки, в разі швидкого завершення війни на якихось умовах.
За матеріалами:
hromadske
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