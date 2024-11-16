Британські керівники вважають, що кар’єрне зростання залежить від присутності в офісі — дослідження Вчора 20:09

Британські керівники вважають, що кар’єрне зростання залежить від присутності в офісі — дослідження, Фото: freepik

Британські керівники визнали, що робота в офісі підвищує шанси на кар’єрний ріст, тоді як співробітники стверджують, що цей формат не сприяє їхній продуктивності.

Про це свідчить опитування, результати якого публікує Daily Mail, повідомляє Work.ua.

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За даними дослідження, 68% компаній просувають своїх співробітників на основі їхньої фізичної присутності на робочому місці, а не того, наскільки добре вони виконують свою роботу.

Причому розмір компанії та сфера її діяльності не мала суттєвого впливу на результати.

Як відповіли працівники

Майже три чверті працівників (73%) сказали, що працюють краще, якщо їм дозволено виконувати роботу в гібридному форматі.

«Роботодавці явно надають все більшого значення фізичній присутності персоналу в офісі. Наші дані свідчать, що просування по службі може бути недоступним для тих, хто хоче й далі працювати гібридно», — підсумовують дослідники.

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Між тим вони нагадують, що ринок праці значною мірою належить шукачеві. І така політика призведе до того, що найефективніші співробітники будуть звільнятися через перешкоди в карʼєрному зростанні.

Нагадаємо, за даними Work.ua, уже 8 місяців поспіль роботодавці пропонують шукачам понад 100 000 вакансій. І поки що вони не планують збавляти темп, адже ринок праці саме виходить на пік ділової активності.

Побільшало роботи на Сумщині (+3%), Чернігівщині (+3%), Харківщині (+1%). Примітно, що ці області є прикордонними. Серед областей-лідерів мінімально побільшало роботи на Харківщині та Київщині (+0,3%).

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