ТОП-10 професій з найвищим ризиком втратити роботу — Finance.ua

ТОП-10 професій з найвищим ризиком втратити роботу Сьогодні 19:09

ТОП-10 професій з найвищим ризиком втратити роботу, Фото: freepik

Останні звіти свідчать про те, що кожен сьомий працівник у США вже готує себе до можливого безробіття. Згідно з даними, 40% опитаних заявили, що у випадку втрати роботи їх фінансових ресурсів вистачить лише на місяць.

Про це пише Forbes з посиланням на JobLeads.

Компанія провела аналіз, щоб виявити, які галузі найбільш вразливі до наслідків рецесії, дослідивши темпи зростання робочих місць у різних секторах після ключових фінансових подій.

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Результати показали, що найбільший ризик втрати роботи відчувають працівники будівельної галузі, за якою слідує сектор нерухомості. Третє місце за рівнем ризику займає обробна промисловість.

ТОП-10 професій з найвищим ризиком втрати роботи

Будівництво (7,99/10)

Нерухомість (7,81/10)

Виробництво (7,68/10)

Транспорт/складське господарство (7,56/10)

Інформаційна галузь (7,43/10)

Фінанси та страхування (7,24/10)

Приватна діяльність (7,17/10)

Гірничодобувна промисловість (7,17/10)

Оптова торгівля (7,17/10)

Професійні/наукові/технічні послуги (7,04/10)

У розрахунках використовували дані Бюро статистики праці США , в яких було визначено галузі та штати, які найкраще почуваються в умовах рецесії, ґрунтуючись на минулих даних про зростання кількості робочих місць.

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Значення за кожен рік з 2005 по 2023 рік були усереднені, а потім згруповані.

Будівельна галузь найбільш схильна до впливу фінансових подій. У цьому секторі відбулося майже 14-відсоткове скорочення кількості робочих місць, що є найзначнішим скороченням серед усіх галузей у період, який передував фінансовому краху (2005−2006 рр.), і в період самого краху (2007−2009 рр.).

Зростання кількості робочих місць у секторі нерухомості знизилося на 4,51% порівняно з періодом до і під час пандемії коронавірусу, а також на 5,02% під час фінансового краху 2008 року (2007−2009 рр.).

У яких галузях низький ризик втрати роботи

Крім того, було названо й галузі, в яких працівники мають навпаки — низький ризик втрати роботи.

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Співробітники комунального сектору перебувають у найбільшій безпеці на своїх робочих місцях, маючи найнижчий бал уразливості — 6,09 з 10.

Крім того, це стосується працівників сільського господарства, лісівництва, управління компаніями, роздрібної торгівлі та освітніх послуг.

Нагадаємо, народна депутатка України та член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Галина Васильченко зазначила , що зарплати українців можуть знизитися з наступного року.

УНІАН За матеріалами:

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