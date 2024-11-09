ТОП-10 професій з найвищим ризиком втратити роботу — Finance.ua

ТОП-10 професій з найвищим ризиком втратити роботу
Останні звіти свідчать про те, що кожен сьомий працівник у США вже готує себе до можливого безробіття. Згідно з даними, 40% опитаних заявили, що у випадку втрати роботи їх фінансових ресурсів вистачить лише на місяць.
Про це пише Forbes з посиланням на JobLeads.
Компанія провела аналіз, щоб виявити, які галузі найбільш вразливі до наслідків рецесії, дослідивши темпи зростання робочих місць у різних секторах після ключових фінансових подій.
Результати показали, що найбільший ризик втрати роботи відчувають працівники будівельної галузі, за якою слідує сектор нерухомості. Третє місце за рівнем ризику займає обробна промисловість.
ТОП-10 професій з найвищим ризиком втрати роботи
- Будівництво (7,99/10)
- Нерухомість (7,81/10)
- Виробництво (7,68/10)
- Транспорт/складське господарство (7,56/10)
- Інформаційна галузь (7,43/10)
- Фінанси та страхування (7,24/10)
- Приватна діяльність (7,17/10)
- Гірничодобувна промисловість (7,17/10)
- Оптова торгівля (7,17/10)
- Професійні/наукові/технічні послуги (7,04/10)
У розрахунках використовували дані Бюро статистики праці США, в яких було визначено галузі та штати, які найкраще почуваються в умовах рецесії, ґрунтуючись на минулих даних про зростання кількості робочих місць.
Значення за кожен рік з 2005 по 2023 рік були усереднені, а потім згруповані.
Будівельна галузь найбільш схильна до впливу фінансових подій. У цьому секторі відбулося майже 14-відсоткове скорочення кількості робочих місць, що є найзначнішим скороченням серед усіх галузей у період, який передував фінансовому краху (2005−2006 рр.), і в період самого краху (2007−2009 рр.).
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Зростання кількості робочих місць у секторі нерухомості знизилося на 4,51% порівняно з періодом до і під час пандемії коронавірусу, а також на 5,02% під час фінансового краху 2008 року (2007−2009 рр.).
У яких галузях низький ризик втрати роботи
Крім того, було названо й галузі, в яких працівники мають навпаки — низький ризик втрати роботи.
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Співробітники комунального сектору перебувають у найбільшій безпеці на своїх робочих місцях, маючи найнижчий бал уразливості — 6,09 з 10.
Крім того, це стосується працівників сільського господарства, лісівництва, управління компаніями, роздрібної торгівлі та освітніх послуг.
Нагадаємо, народна депутатка України та член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Галина Васильченко зазначила, що зарплати українців можуть знизитися з наступного року.
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